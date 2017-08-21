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Minikler, çıraklar ve ustalar çanak yapımı için yarıştı

- Kapadokya'da geleneksel çanak yapma yarışması düzenlendi



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen 4.geleneksel halk şenliği etkinlikleri kapsamında çanak yapma yarışması düzenlendi.

Avanos Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen 4.geleneksel halk şenliği etkinlikleri kapsamında Avanos meydanında çanak yapma yarışması düzenlendi. Yarışma minikler, çıraklar ve ustalar kategorisinde yapılırken özellikle miniklerin çanak yapma heyecanı görülmeye değerdi. 27 yarışmacının katıldığı çanak yapma yarışması sonrasında ise jüri üyeleri tarafından değerlendirilen eserler sonrasında ilk üç sırayı alan yarışmacılara çeşitli ödüllüler verildi.

Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce yaptığı açıklamada geleneksel hayat tarzımızın yok olmasını istemediğimiz için böyle bir yarışma düzenliyoruz dedi. İnce, "Her yıl yaz aylarında geleneksel halk şenliği düzenliyoruz. Bu çerçevede Avanos'un geleneksel etkinliklerini aktivitelerini de nakşetmeye çalışıyoruz. Bugünde Avanos malum çanak sektörünün doğup büyüdüğü geliştiği yerlerden bir tanesidir. Ne zaman Kapadokya ne zaman Avanos denilse çanakçılık akıllara gelir. Bugün çok sayıda Avanos'ta çanak atölyeleri var. 7'den 70'e çoğu Avanoslunun çamura elinin değdiği ve çamuru sanata dönüştürdüğü bir ilçedir Avanos. Şimdi bu geleneksel hayat tarzımızın yok olmasını istemiyoruz. Bu nedenle bugünde küçük, çırak ve büyük ustaların yer aldığı ödüllü bir çanak yarışması yapılıyor. Çanak sektörünün nesilden nesile devam etsin arzusu olmamız nedeniyle küçüklerinde yarışmaya katılmasını çok istedik. İlgi çok fazla idi bizleri bu ilgiden son derece memnun etti" şeklinde konuştu.

(COŞ-AÖ-AŞ-Y)



21.08.2017 11:17:52 TSI

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