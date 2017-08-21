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Kozan'a 8 kollu akıllı kavşak

- Adana Büyükşehir Belediyesi, 8 caddeyi birbirine bağlayacak, 78 metre çapındaki Kozan Kavşağı Projesi'ne start verdi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan ilçe merkezinde taşıt ve yaya trafiğini rahatlatmak amacıyla planlanan Kozan Kavşağı Projesi'nin uygulamaya koydu. Tufan Paşa, Karacaoğlan ve Türkeli mahallelerinin yer aldığı, yeni Kozan Devlet Hastanesi önündeki 4 bin metrekare alanda, 78 metre çapında yapılacak 8 kollu akıllı kavşak, 4 şeritli yol, süs havuzları ve rekreasyon düzenlemeleriyle 130 bin nüfuslu ilçeye nefes aldıracak.



8 caddenin trafik yükünü sırtlayacak

Başkan Hüseyin Sözlü'nün liderliğinde kent merkezinde trafik yükünü sırtlayan projeleri peş peşe hayata geçiren Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçeleri de bu hamleye dahil etti. Durak Sokak, Feke Caddesi, Ağlıboğaz Caddesi, Palmiye Caddesi, Fehmi Özel Türkay Caddesi, Saimbeyli Caddesi, Turgut Özal Bulvarı ve Zebüyde Hanım Caddesi'ni birbirine bağlayan Kozan Devlet Hastanesi önündeki kavşağın yenilemesine başlandı.



Karacaoğlan heykeli taşındı, ağaçlar korundu

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, inşaata başlamadan önce Kozan Kavşağı'nda bulunan aşık edebiyatının en önemli şairlerinden Karacaoğlan'ın heykelini, bulunduğu yerden söküp, vinçlerle taşıdı. Kozan Belediyesi'ni teslim edilen Karacaoğlan heykelinin bakım ve temizliği yapıldıktan sonra ilçedeki uygun bir yere montajının yapılacağı belirtildi. Ayrıca kavşaktaki palmiye ağaçları da köklerine zarar verilmeden sökülüp, Kozan'daki diğer bulvarın uygun yerlerine dikildi.



Yılbaşında ulaşıma açılacak

Kozan Kavşağı Projesi, Kozan'ın ulaşımını rahatlatırken, ilçe sakinleri de yeni bir meydan kazanacak. 4 bin metrekarelik alan, peyzaj değeri olan ağaçlar, çiçekler ve bitkilerle yeşillendirilecek. Süs havuzlarıyla görsel zenginlik kazandırılacak Kozan Kavşağı, yerleştirilecek oturma gruplarıyla vatandaşların dinlenme alanı olacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin yer alacağı Kozan Kavşağı'nın yılbaşından itibaren ulaşıma açılmasının planlandığı bildirildi.

(ELF-Y)



21.08.2017 11:20:24 TSI

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