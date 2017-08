YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Fındık üreticileri yollarda tezgah açtı

Fındık üreticileri yollarda tezgah açtı

- Kilosunu 12 ile 15 TL arasında satıyorlar



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordulu üreticiler Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında kurdukları tezgahlarda yaş ve kuru fındık satıyorlar.

Ordu'da fındık hasat sezonunda bazı üreticiler, topladıkları yaş fındığı yol kenarında kurdukları tezgahlarda kilosu 12 ile 15 TL'den müşterilere sunuyor.

Tezgah üzerine dalından topladıkları yaş fındığı koyan üreticiler, genellikle gurbetçiler ve turist vatandaşlara satış yaptıklarını belirtti.

Karayolu kenarına 5 yıldır tezgah açtığını belirten üreticilerden 62 yaşındaki Cafer Aktaş yaptığı açıklamada, fındık hasat sezonu kendi bahçelerinden yaş fındığı toplayarak satışa çıkardıklarını söyledi.

"Fındık tek geçim kaynağımız" diyen üreteci Cafer Aktaş, "Bu nedenle her sezon başlamadan önce bahçelerimizden yaş fındığı toplayarak kara yolu kenarında tezgah açıyoruz. Şu an hasat dönemi başladı ama bir kişi ailemizden burada bırakarak satışlarımızı devam ettiriyor. Genellikle gurbetten gelen vatandaşlarımız yaş fındığı tercih ediyor. Temmuz ayının başından bu yana başladığımız satışlardan iyi bir gelir elde ettik. Yaş fındığı kuru halinden çok seven de var. Bu nedenle fındığın bu hali de çok ilgi görüyor. Müşterilerimiz gelip bizlerden en az 2 kilo fındık alıyor. Böylelikle fındığında tanıtımını bir şekilde yapmış oluyoruz" dedi.



Fındık fiyatlarının 10 TL olması bizleri sevindirmedi

Aktaş, "Müşterilerimiz fındık fiyatlarının 10 TL olduğunu bildiği için bizim fiyatlara itiraz ediyor. Genelde yerli turistler fındık alıyor. Gurbetçi vatandaşlarımız çok fazla fındık almıyor. Satışlardan şu an için memnunuz. Açıklanan fındık fiyatları bizleri hiç memnun etmedi. Bizler emeğimizin karşılığını alamıyoruz" diye konuştu.

(AA-SLH-Y)



21.08.2017 11:28:58 TSI

NNNN