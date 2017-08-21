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Bilardoda Zafer Kupası Heyecanı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:29
Bilardoda Zafer Kupası Heyecanı
Bilardoda Zafer Kupası Heyecanı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il Temsilciliğinin düzenlediği 3 Bant Bilardo Zafer Kupası sahibini buldu.
Düzce'de bilardo sporunun yeniden sevdirilmesi için bilardo turnuvaları düzenlenmeye devam ediliyor. Joker Bilardo Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvaya toplam 24 sporcu katıldı. 3 Bant Bilardo Zafer Kupasında bilardoya gönül veren sporcular kıyasıya mücadele etti. Heyecanlı geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.
24 sporcunun yarıştığı bilardo turnuvasında birinci Özkan Kocabıyık, ikinci Şamil Özçelik, üçüncüler ise Murat Yılmaz ve Hasan Yıldız oldu.
(TT-RFK-Y)

21.08.2017 11:32:08 TSI
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