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Başkan Erkoç; "Amacımız daha yaşanılabilir, daha huzurlu, daha mutlu bir Kahramanmaraş"



(Fotoğraflı)



KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, daha yaşanılabilir, daha huzurlu ve daha mutlu bir Kahramanmaraş için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olan Yedikuyular Kayak Merkezi ve Kış-Yaz Rekreasyon Alanı'nda incelemelerde bulunan Başkan Erkoç burada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



"Kış-yaz insanlarımıza hizmet verecek"

İnceleme sonrasında bir açıklama yapan Başkan Erkoç, "Yedikuyular Kayak Merkezimizde çalışmalar son hızla devam etmekte. Burası yaz-kış vatandaşlarımıza hizmet verecek. Burası bittiğinde Kahramanmaraş özellikle kış sezonu için önemli bir tesise kavuşmuş olacak. Tabi sadece Kahramanmaraş değil, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Adana ve Hatay bölgesinde mükemmel bir tesis olacak. Bu birinci aşaması. Bu aşaması bittikten sonra da Milcan Dağı'na doğru bu tesisleri geliştirmeyi düşünüyoruz. Çünkü burası 2 bin kotunda bir tesis. Çok iyi de kar almakta. Hem Kahramanmaraş'ımıza hem de Türkiye'mize hayırlı olsun inşallah. Yabancı turist açısından da çok tercih edileceği inancındayız. Çünkü havaalanına 15 kilometre. Buraya çok hızlı bir şekilde ulaşım yapılacak. Bizim burada 2 bin dönüm arazimiz var. Özel sektöründe burada tesis yapmasını sağlayacağız. Tabi biz kendi tesisimizi yaptıktan sonra. Konaklama amaçlı bizim küçük bir tesisimiz var ama bölgede çok önemli yatırımlar yapılacağı inancındayız. Sadece kışın değil, yazın sıcaktan bunalan vatandaşlarımız gelecek burada kamelyalarda ve dinlenme yerlerinde hoşça vakit geçirebilecekler" dedi.

Kahramanmaraş halkına verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Erkoç, "Kahramanmaraş'lıya verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Allah'ın izniyle 2017 yılının sonunda verdiğimiz sözlerin büyük oranda bazı alanlarda fazlasıyla temelini atmış olacağız. Bazılarını bitirdik, bazılarını da bitirmek üzereyiz. Kahramanmaraş'ımız hak ettiği yere gelecek. Bunun için gayret ediyor, yoğun çaba gösteriyoruz. Bu doğal güzellikleri turizmin hizmetine sunmak için sadece merkezde değil, il genelinde çok önemli alt yapı çalışmaları yapmaktayız" diye konuştu.



"Turizme ağırlık veriyoruz"

Kahramanmaraş'ın özellikle yerli turizmden önemli ölçüde pay almaya başladığını ifade eden Başkan Erkoç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yazlık yönünden de Kahramanmaraş bölgenin en gözde merkezlerinden biri haline gelmekte. Kırsal kalkınma kurumu çok önemli destekler vermekte. Bizler de gerekli alt yapıları yapmaktayız. Kırsala ve ilçelerimize yaklaşık 40 tane otel yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Özellikle iç turizmden Kahramanmaraş'ımız önemli bir pay almaya başladı. Yazlık konusunda özellikle, Andırın, Başkonuş, Göksun, Tekir başta olmak üzere termali güçlendireceğiz. Termalle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Döngel bölgesinde termal tesislerin alt yapı ve ulaşım sorununu çözdük. Ilıca bölgesinde Karayollarımız önümüzdeki günlerde ihale ediyor. Biz de oraya tesis yapacağız. Böylelikle Kahramanmaraş, hem kış turizminden, hem termal turizminden hem de doğa turizminden önemli pay alan illerden bir tanesi olacak."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Kahramanmaraş'ın mutluluğu için çalıştıklarını kaydeden Başkan Erkoç sözlerini şöyle tamamladı: "Amacımız daha güzel daha müreffeh ve daha yaşanılabilir bir Kahramanmaraş için tüm arkadaşlarımızla hep birlikte çalışıyoruz. Kahramanmaraşlı hemşerilerimize bize gösterdikleri teveccühten dolayı minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Amacımız daha yaşanılabilir, daha huzurlu, daha mutlu bir Kahramanmaraş."

(OZR-Y)



21.08.2017 11:45:17 TSI

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