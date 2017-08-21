Hacıbektaş'ta oto hırsızlığı yapan şahıs tutuklandı
Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arabadan hırsızlık yapan şahsı yakaladı.
Edinilen bilgilere göre Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada bir aracın bagajını açmak sureti ile 6 adet bıçak çalan şahıs kamera kayıtlarının incelenmesi suretiyle kısa sürede yakalandı. Otodan hırsızlık yapan U.U. isimli şahıs MOBESE ve iş yeri güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalanan şahıs suçunu itiraf ederek çalmış olduğu bıçaklar ikametinde bulunarak muhafaza altına alındı.
Şahıs hakkında "Otodan Hırsızlık" suçlarından işlem yapılarak Sevk edilmiş olduğu Hacıbektaş Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
(COŞ-SK)
21.08.2017 11:49:54 TSI
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