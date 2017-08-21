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Ahmetli'nin gasilhanesinde sona yaklaşıldı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:14
Ahmetli'nin gasilhanesinde sona yaklaşıldı
Ahmetli'nin gasilhanesinde sona yaklaşıldı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, il genelinde mezarlıkların şartlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ahmetli ilçesi Güldede Mezarlığında yapımı sürdürülen gasilhane binası da, kısa süre içerisinde faaliyete başlayacak. İdari birim, morg, bayan ve erkek gasilhanelerinin olacağı binada, cenaze hizmetleri verilecek.
Cenaze işlemleri sırasında verilen hizmetlerin kalitesini ve standardını yükseltmek için çalışmalar yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesine gasilhane binası kazandırıyor. Başkan Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın, mezarlıklara önemli hizmetler kazandırdığını belirten Daire Başkanı Serpil Çakır, Ahmetli ilçesinin cenaze işlemlerini kolaylıkla yapabileceği gasilhane binasında sona yaklaşıldığını söyledi. Çakır, idari birim, morg, bayan ve erkek gasilhanelerinin olacağı binada, vatandaşların acılı günlerinde gerekli cenaze işlemlerinin yapılacağını ve zorlu süreçte vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.
(SC-Y)

21.08.2017 12:17:23 TSI
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