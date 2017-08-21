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Jeopark Kula Belediyespor altyapısından yeni yetenekler



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Jeopark Kula Belediyespor Voleybol Takımı altyapısında yetişen İsa Aydoğdu, Efeler Ligi ekibi ArkasSpor'un pilot takımı olan Tevfik Fikret Lisesi Altekma'ya transfer olarak büyük bir başarıya imza attı.

Jeopark Kula Belediyespor Voleybol takımı altyapısından yetişen 1998 Kula Çarıkballı Mahallesi doğumlu İsa Aydoğdu, voleybolun köklü kulüplerin ArkasSpor'un genç yeteneklerine lig tecrübesi yaşattığı pilot takımı Tefvik Fikret Lisesi (TFL) Altekma Spor Kulübü'ne transfer oldu. Jeopark Kula Belediyespor'un altyapısından yetişen genç yetenek Aydoğdu'nun transfer müjdesi Kula için gurur kaynağı oldu.

Genç yıldız Aydoğdu, Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz ve altyapıdan hocası Jeopark Kula Belediyespor Antrenörü Mehmet Eroğul ile birlikte Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı. Transfer hakkında Başkan Tosun'a bilgi veren Kulüp Başkanı Yılmaz, altyapıya verdikleri çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını belirterek İsa Aydoğdu'ya başarılar diledi.

Aydoğdu'yu altyapıda yetiştiren Jeopark Kula Belediyespor Antrenörlerinden Eroğul ise genç oyuncunun başarısından mutluluk duyduklarını belirtti.

(AY-Y)



21.08.2017 12:24:47 TSI

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