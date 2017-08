YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kafkas kültürü bu şenlikte yaşatılacak

Kafkas kültürü bu şenlikte yaşatılacak



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük'ün Şevketiye Köyü'nde Kafkasya Yaz Şenlikleri düzenleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 25-27 Ağustos tarihleri arasında Gölcük'ün Şevketiye Köyü'nde Kafkasya Yaz Şenlikleri'ni düzenleyecek. Gürcü ve Çerkezlerin oluşturduğu Abhaza topluluğunun yer aldığı Kocaeli'nde üç gün sürecek şenlikte tanınmış sanatçıların konserleri yer alacak. Büyükşehir, Gölcük ve çevresinde ağırlıklı olarak yaşayan, 1877-78 Osmanlı-Rus harbi sırasında Kocaeli'ne gelen ve 93 muhacirleri olarak adlandırılan vatandaşlar için düzenlenecek etkinliğe Gölcük Belediyesi, Gölcük ve Köyleri Derneği, Artvin İli ve İlçeleri Gölcük Derneği, Gölcük Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği ile İznikliler Kültür ve Dayanışma Derneği katkı verecek.

Festival boyunca Resul Dindar, Fettah Can, Melih Kahveci ve Grup Samida konserleriyle etkinliğe renk katacak. Ayrıca festival boyunca Gürcistan-Batum Halk Dansları, Ahıska Türkleri Halk Dansları, Ukrayna Kafkasya Göçmenleri Medeniyet Topluluğu, Kırım Halk Dansları ve Türk Halk Oyunları toplulukları yöresel oyunlarından örnekler sergileyecek.

Kafkasya Yaz Şenlikleri'nde Ok Atma ile Mehter Takımı ve Yeniçeri Kılıç Gösterisi de dikkat çekecek etkinlikler arasında yer alıyor. Ayrıca Göç Hikayesi Belgeseli, Geleneksel Giyim Kuşam Stantları, Çocuk Oyunları, Kafkasya Dernek Stantları, kemençe, at binme, tulum ve akordeon gösterileri de festivalde yer alacak.

(MG-GY-Y)



21.08.2017 13:08:16 TSI

NNNN