Yılanın ısırdığı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı
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KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, arazide çalışan işçiyi yılan soktu. Fenalaşan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Elde edilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Çevril mahallesinde arazide su borusu döşeyen işçilerden 40 yaşındaki M.K.'yı yılanın ısırdığı öğrenildi. durumu fenalaşan M.K.'nın mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, M.K.'yı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan M.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(AÖ-Y)
21.08.2017 13:09:37 TSI
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