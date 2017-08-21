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Gevaş'ta plaj futbolu heyecanı sona erdi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:24
Gevaş'ta plaj futbolu heyecanı sona erdi
Gevaş'ta plaj futbolu heyecanı sona erdi
- Türkiye Futbol Federasyonu ile Gevaş Belediyesi'nin ortaklaşa düzenledikleri Plaj Futbolu Ligi eleme maçları renkli görüntülerle sona erdi.

(Fotoğraflı)

Şükrü Akyüz
VAN (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu ile Gevaş Belediyesi'nin ortaklaşa düzenledikleri Plaj Futbolu Ligi eleme maçları renkli görüntülerle sona erdi.
Bölgeden birçok takımın katıldığı TFF Plaj Futbolu Ligine ev sahipliği yapan ve günler önce hazırlıklara başlayan Gevaş Belediyesi, plaj futbolun oynanacağı alanı düzenleyerek plaj futboluna hazır hale getirmek için 100 arabaya yakın ince kum dökmüştü. Akdamar iskelesi yanındaki alanı saz ve çöplerden arındıran belediye ekipleri, plaj futbol ve voleybol sahaları, duş alma ve soyunma kabinleri gibi alanların bulunduğu 850 metrelik halk plajını ilçeye kazandırdı. Halk plajı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile belediyenin ortak düzenlediği Plaj Futbol Ligi Gevaş Etabı müsabakalarıyla hizmete açıldı. Müsabakalarda, Gevaş, TEİAŞ, Karayolları ve Eczacılar takımları plajda karşı karşıya geldi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Türkiye Futbol Federasyonu plaj futbolu liginin bir ayağını Gevaş'ta, belediyemizin ev sahipliğinde Akdamar iskelesi yanındaki yeni halk plajımızda gerçekleştirdik. Final maçının startını Valimiz sayın Murat Zorluoğlu ile birlikte yaptık. Katılan tüm kulüp ve futbolculara yürekten teşekkür ediyorum. Gevaş etabı birincisi olarak Van'ımızı Antalya'da temsil edecek olan Teiaş Spor'u da tebrik ediyorum. Sadece ulusal değil uluslararası basına da konu olan bu etkinliğin gerçekleşmesinde büyük emek sahibi TFF Van Bölge Müdürü Cengiz Polater'e, Gevaş Kaymakamımız sayın İshak Çınar'a, plaj futbolu için özel kum temininde desteğini esirgemeyen Edremit Kaymakamımız sayın Atıf Çiçekli'ye, tüm çalışma arkadaşlarımıza, tüm dostlarımıza velhasıl emeği geçen tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Her şey Gevaş için" dedi.
(EKİP-ŞAK-Y)

21.08.2017 13:26:53 TSI
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