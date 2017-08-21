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Samsun TSO'dan "Sosyal Medya Kullanımı ve E-Ticaret Eğitimi"



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SAMSUN (İHA) - Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı kapsamında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmekte olan Kayıtlı İstihdam İçin Ortak Fayda Diyalog ve İşbirliği Projesi'nin eğitim faaliyetleri kapsamında, Sosyal Medya Kullanımı ve E-Ticaret Eğitimi düzenlendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Davut Altan Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitime 55 firma temsilcisi katıldı. Eğitmen Ekin Kopkiman tarafından, iki gün, iki ayrı gruba verilen eğitimde katılımcılara, ticari başarıda e-ticaretin ve sosyal medyanın gücü, arama motoru optimizasyonu ve ceo hizmetleri, bir şirkete interaktif yüz kazandırmak, interaktif kurumsallaşma modeli ve e-ticaret, sanal mağazalar, e-ticaretin ve interaktif mağaza yönetimi, interaktif dijital medya planlama, Google adword, internet reklam ajans yönetimi, internet reklam sistemi yönetimi, internet reklamcılığı, internette pazarlama, web blogla pazarlama, e-ticaret eğitimi, e-mail pazarlama stratejileri, sosyal medya ve sosyal ağlar üzerinden pazarlama, kim hangi sosyal medyayı satıyor? gibi konular teorik ve pratik olarak anlatıldı.



Sosyal medya etki oluşturuyor

Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı kapsamında Oda üyelerine yönelik çeşitli eğitimler verildiğini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Oda olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB ve Mali Yardımlar Dairesinin sözleşme makamı olduğu, Kayıtlı İstihdam İçin Ortak Fayda Diyalog ve İşbirliği Projemiz devam ediyor. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının da proje ortağı olduğu programımızın özel amaçlarından biri de TR83 Bölgesinde kayıtlı İstihdam ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyini artırmaktır. Gelişen dünyada sosyal medya kullanımı ve e-ticaretin önemi her geçen gün artmakta. Sosyal medya kullanımı günümüzde sadece bireysel ve toplumsal mesaj vermeden de öteye özellikle pazarlama, marka tanıtımı gibi birçok faaliyet üzerinde etkisi azımsanmayacak ölçüdedir. Aktif olarak sosyal medyayı kullanan birçok firma hem kullanıcı üzerinde olumlu etki yaratmış hem de marka bilinirliliğini artırmıştır. Biz de üyelerimizin günümüz şartlarına ayak uydurması ve sosyal medyayı etkin kullanmalarına katkı sağlamak adına böyle bir eğitim düzenledik" dedi.

Eğitiminin sonunda ise katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.

(SAM-SLH-Y)



21.08.2017 13:30:49 TSI

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