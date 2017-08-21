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Dünyaca ünlü dansçılardan muhteşem gösteri



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Tataristan Cumhuriyeti Halk Dansları ve Sanatçıları Programı'nda sahne alan dünyaca ünlü dansçılar Denizlililer için özel bir gösteri sundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tataristan Cumhuriyeti Halkların Dostluğu Şarkı ve Dans Topluluğu'nu Denizlililer ile buluşturdu. Adalet Parkı'nda düzenlenen gösteriye, Tataristan Kültür Bakanı Ayrat Sibagatullin, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tatar halkının atadan kalma milli geleneklerini, müziğini, dansını, kültürünü ve diğer sanatsal dallarını sergileyen Tataristan Cumhuriyeti Halkların Dostluğu Şarkı ve Dans Topluluğu gösterileriyle izleyenlerin beğenisini topladı. Daha önce birçok farklı ülkede uluslararası festivallerde yer alan topluluk Denizlililere dansları ve şarkılarıyla unutamayacakları bir gece yaşattı. Yaklaşık iki saat süren gösteride izleyenler alkışlarla tempo tuttu.



Kültür etkinlikleri ile ilişkiler daha güçlü olacak

Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, etkinlik için Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnehanov'a teşekkür ederek, "Birbirinden değerli sanatçılarımıza, dansçılarımıza bizlere bu güzellikleri yaşattıkları için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. Tataristan Kültür Bakanı Ayrat Sibagatullin de Denizli'ye Tataristan Cumhuriyeti'nden selam getirdiğini belirterek, bu tarz kültür etkinlikleri ile ülkeler arasındaki ilişkilerin daha güçlü olacağını kaydetti.



21.08.2017 13:32:40 TSI

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