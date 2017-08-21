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Yağmur yağdı, kazalar arttı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de dün gece yarısı başlayan ve sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte maddi hasarlı trafik kazaları da arttı.

Eskişehir'de uzun bir sürenin ardından etkili olan yağmur, birçok kazayı da beraberinde getirdi. Kayganlaşan yollar ile birlikte dikkatsiz sürücülerin de etkisinin görüldüğü kazalarda, neyse ki ölen olmadı. Özellikle sabah mesai saatinin başladığı saatlerde kentin birçok farklı noktasında yaşanan kazalar ulaşımda da kısa süreli aksamalara sebep oldu. Yollarda araçlar olay yerinden kaldırılıncaya kadar trafikte sıkışıklıklar yaşandı, sürücüler bir süre araçlarında beklemek zorunda kaldı. Bazı kazalara trafik ekipleri müdahale ederek yol güvenliğini sağlayıp incelemelerde bulundu.

(MSY-Y)



21.08.2017 13:53:55 TSI

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