Edirne Belediyesine kurumsal kapasiteyi artırmak için eğitim
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Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Trakya Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Edirne Belediyesinin eğitim çalışması başladı. AB projelerinde satın alma işlemleri konusunda kurumsal kapasiteyi artırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde, katılıcılara 5 gün boyunca teknik destek verilecek.
AB projelerinde satın alma işlemleri konusunda kurumsal kapasiteyi artırmak amacıyla düzenlenen "Avrupa Birliği Dış Eylemleri Sözleşme Prosedürlerine Yönelik Pratik Rehber" PRAG'ın 2016 yılında güncellenmiş versiyonu eğitim, Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Toplantı Salonu'nda başladı. Edirne Belediyesi, Edirne Katı Atık Yönetim Birliği ve Edirne İl Özel İdaresinden ilgili personelin katıldığı eğitimlerde; Mask Danışmanlık'tan Uzman Eğitmen Melih Aral, katılımcılara satın alma işlemleri konusunda teknik ve pratik bilgiler veriyor.
Eğitim, 21-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
(KU-SÜ-Y)
21.08.2017 14:51:01 TSI
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