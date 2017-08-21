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Lions yöneticilerinden Başkan Kocadon'a ziyaret

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:53
Lions yöneticilerinden Başkan Kocadon'a ziyaret
Lions yöneticilerinden Başkan Kocadon'a ziyaret

(Fotoğraflı)

MUĞLA (İHA) - 118-R Lions Kulübü ile Bodrum Mausoleum Yeni Yüzyıl Lions Kulübü yöneticileri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.
Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarete 118-R Lions Kulübü Genel Yönetmeni Hayri Tuna Yükselen ile Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Canan Banu Dündar, 118-R Lions Kesim Başkanı Betül Köseoğlu, 118-R Lions Genel Sekreteri Berrin Gürol, Bodrum Mausoleum Yeni Yüzyıl Lions Kulübü Başkanı Güzide Ersönmez ve Bodrum Mausoleum Yeni Yüzyıl Lions üyesi Can Gümüş katıldı.
Ziyarette Lions Yöneticileri Başkan Kocadon'a, kulüp olarak 2017 - 2018 döneminde yapılan ve planlanan faaliyetlerden bahsetti.
Nazik ziyaretleri için Lions yöneticilerine teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Lionslara çalışmalarında başarılar dileyerek, toplumun yararına hazırlanan tüm projelere belediye olarak ellerinden gelen desteği sunduklarını ve sunmaya da devam edeceklerini söyledi.
(MB-Y)

21.08.2017 14:56:48 TSI
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