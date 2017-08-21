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Sarı bloklar bölgesine 18. madde uygulaması yapılıyor



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MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Zafer Mahallesi'ndeki Sarı Bloklarda ikamet eden mahalle sakinleri ile bir araya gelerek yapılması planlanan çalışma ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Zafer Mahallesi Sarı Bloklar Mevkiinde yapılması planlanan çalışma ile ilgili mahalle sakinlerini bilgilendiren Belediye Başkanı Feyat Asya, 3 ay sürecek olan 18. madde uygulamasının ardından yapıların projelerine başlanabileceğini söyledi. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Feyat Asya'nın yanı sıra, imar komisyonunda bulunan belediye meclis üyeleri, Zafer Mahallesi Muhtarı Buryettin Alkan, teknik personeller ve mahalle sakinleri katıldı. Göreve başladıkları günden itibaren sarı bloklardaki sorunu çözüme kavuşturmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Asya, "Sarı blokların son halinin şehrimizin bir eksikliği olduğunu her platformda dile getirdik. Göreve başlar başlamaz burada yaşayan vatandaşlarımızın rahat bir ortamda hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için çalışmalarımıza başladık. İmar komisyonu, belediyenin imar ekibi, ilgili oda temsilcileri ve inşaat sektöründe faaliyet gösterenlerle sürekli istişare ederek bu konuda kararlar aldık. Bu süreçte yaptığımız tüm toplantılarda mahalle muhtarımızı davet ettik, kendisi de icabet etti. Sizlerin hassasiyetini göz önünde bulundurarak uygulanacak proje üzerinde çalıştık" dedi.

Sarı bloklar bölgesinde İmar Kanunun 18. maddesi gereğince bozuk parsellerin düzenlenmesi için çalışma başlattıklarını kaydeden Başkan Feyat Asya, "Sarı blokların bulunduğu bölgede çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için titizlikle hareket ettik. Buradaki sosyal alanların, yeşil alanların, ibadet alanlarının ve yürüyüş alanlarının belli bir düzende olacak şekilde yapmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda evlerin 8 katla sınırlı olmasına ve emsal 2,4 taban kullanım alanı ise yüzde 30 olarak kararlaştırdık. Sınırları zorlayarak bu kararı aldık. Bunun hayata geçmesi ile Muş'un en cazip mahallesi inşa edilecek. Evlerin çok daha büyük olması konusunda talebiniz var. Emin olun ki kanun ve mevzuatların gereğini yaparak olabilecek en son halini sizlerin önüne getirdik. Meclis üyelerimiz, teknik ekibimiz bu konuda ciddi mesai harcadı. Bu çalışmaları yaparken kendi şahsi işlerini yapıyorlarmış gibi özenle yaptılar. Bunun yanı sıra bu bölgede 18. madde uygulaması başlatmak için ihale yaptık. 3 ay sürecek olan 18. madde uygulamasının ardından sizler veya müteahhitler aracılığıyla bu bölge için belirlenen plan doğrultusunda yapılar yapılabilecek. Buralarda yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini çok iyi biliyor ve ona göre hareket ediyoruz. Allah'ın izniyle hepinizin memnun olacağı bir neticeyi gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

(EKİP-ŞAK-Y)



21.08.2017 15:54:07 TSI

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