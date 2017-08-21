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Van'da 'LOGO Muhasebe Programı Eğitimi



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van Bilişimciler Derneği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından ilk kez 'LOGO Muhasebe Programı Eğitimi' düzenlendi.

Van Bilişimciler Derneği bir ilki gerçekleştirerek DAKA işbirliği ile bölgede ilk kez LOGO Muhasebe Programı Eğitimi verildi. DAKA'da düzenlenen eğitim öncesinde bir açıklamada bulunan Van Bilişimciler Derneği Başkan yardımcısı Salih Orhan, eğitime yoğun bir talebin olduğunu belirterek, "2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında düzenlediğimiz' LOGO GO3 Eğitimi'ne bugün itibariyle 35 kişi başladı. İstihdam açısından önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikalarının verileceğini de sözlerine ekleyen Orhan, eğitime verdikleri katkılardan dolayı DAKA ve Teknokent yetkililerine teşekkür etti.

(ATL-ŞAK-Y)



21.08.2017 16:17:28 TSI

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