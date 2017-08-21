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İtfaiye ekipleri akaryakıt istasyonlarını denetledi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:27
İtfaiye ekipleri akaryakıt istasyonlarını denetledi
İtfaiye ekipleri akaryakıt istasyonlarını denetledi

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Belediye İtfaiye Müdürlüğü, itfaiye yönetmeliği gereğince ilçe sınırları içinde yer alan akaryakıt istasyonlarını, yangına karşı alınan önlemler konusunda denetledi.
İtfaiye Müdürlüğünce yapılan denetimlerde; alınan tedbirlerin, güncel ve aktif olduğu, kullanılan ekipmanların bakım ve ölçümlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilirken, insan sağlığının ve güvenliğinin her şeyin üzerinde bir değer olduğunu belirten itfaiye ekipleri istasyon çalışanlarının olası bir yangın durumunda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirilmesinin önemini vurguladı. Vatandaşların ve akaryakıt istasyonları çalışanlarının, güvenliği için son derece önemli olan denetimler devam ederken, ekipler göstermiş oldukları işbirliği için istasyon yetkililerine teşekkür etti.
(İC-y)

21.08.2017 16:29:50 TSI
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