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Petrol Caddesine bağlanan yollarda asfalt çalışması yapıldı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:35
Petrol Caddesine bağlanan yollarda asfalt çalışması yapıldı
Petrol Caddesine bağlanan yollarda asfalt çalışması yapıldı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi tarafından asfaltı tamamlanan Petrol Caddesi'nin bağlantı yolları da bir bir açılıyor.
Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında yoğun bir şekilde sürdürülen asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Daha önce Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfaltı ve kaldırımı döşenen Petrol Caddesi (Flamingo Yolu)'nin bağlantı yolları da asfaltlanmaya başladı. Yeni Sanayi Mahallesi ile Karapınar Mahallesi tarafından Caddeye bağlanan yollarda çalışmaların sürdüğünü belirten yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun daha sağlıklı bir şekilde vatandaşa hizmet vereceğini söyledi.
Vatandaşlar ise yaptıkları açıklamada çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
(CK-SD-Y)

21.08.2017 16:38:09 TSI
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