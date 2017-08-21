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Devlet yaşlıların ayağına gitti

- Kaymakam ve belediye başkanından anlamlı ziyaret



(Fotoğraflı)



Mustafa Bıyık

ORDU (İHA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesi Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Belediye Başkanı Yener Kaya, Kurban Bayramı öncesi yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Kabadüz ilçesindeki yaşlıları evlerinde ziyaret eden Kaymakam Özerden, yaşlılarla sohbet etti, istek ve önerilerini dinledi. Büyükleri ziyaret ederek onları mutlu etmeyi amaçladıklarını belirten Kaymakam Özerden, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Belediye Başkanımız, Jandarma Komutanımız, Emniyet Müdürümüz ve Vakıf Müdürümüzle birlikte ilçemizdeki yaşlılarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Onların isteklerini, önerilerini dinliyoruz. Yüce Allah'tan bütün yaşlılarımıza, büyüklerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise, "İlçemizdeki yaşlılarımızı, büyüklerimizi evlerinde ziyaret ederek onlarla sohbet ediyoruz. Gönüllerini hoş ettiğimiz büyüklerimizin hayır dualarını almak, onları mutlu etmenin değerini hiçbir şeyle ölçülemez" şeklinde konuştu.

Ziyaretlere Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Servet Çelenk, İlçe Emniyet Amiri Baş Polis Fatih Ergün ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Ümit Şener eşlik etti.

(MB-SLH-Y)



21.08.2017 16:43:13 TSI

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