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Manisa'da 700 dekar arazi suya kavuşuyor

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:46
Manisa'da 700 dekar arazi suya kavuşuyor
Manisa'da 700 dekar arazi suya kavuşuyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'in Beğel Mahallesi'ne yapmış olduğu tarımsal sulama göleti ve damla sulama tesisi ile 700 dekar araziyi suyla buluşturacak.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerin kalkınmasına yönelik yatırımlarını sürdürmeye devam ederken, kırsal bölgelerde üretim yapan çiftçilerin de yanında yer almayı sürdürüyor. Gördes'in Beğel mahallesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan tarımsal sulama göletinden 65 üretici arazisinden damla sulama ile ürün alacak. Tamamlanan tarımsal sulama göletinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu incelemede bulundu. Gençoğlu'na, Kırsal Alan Yönetimi Şube Müdürü Duran Akdağ, Gördes Koordinatörü Alp Sefa Gökkaya ve Beğel Mahalle Muhtarı eşlik etti.
Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilere yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "17 ilçemizdeki üreticilerimiz için örtü altı (sera) yetiştiriciliği, meyvecilik ve arıcılık hibe destekleri ile birlikte hayvan içme suyu göletleri, su sondajları, sulama havuzları gibi projeleri yürütüyoruz. 700 dekar arazide üretim yapan üreticilere destek olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
(AY-Y)

21.08.2017 16:49:41 TSI
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