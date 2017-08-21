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Türkiye'de ve Malatya'da Su Yönetimi paneli düzenledi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:39
Türkiye'de ve Malatya'da Su Yönetimi paneli düzenledi
Türkiye'de ve Malatya'da Su Yönetimi paneli düzenledi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı'nın katılımıyla "Türkiye'de ve Malatya'da Su Yönetimi" konulu panel düzenledi.
Kuruluşlarının 3. yılında Malatya'nın her yerinde çalıştıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir "Altyapı çalışmalarımızın yanında gündemi de yakından takip ediyoruz. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri takip etmek için birçok üniversitede çalışmalarımız var. İstanbul Teknik Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Elazığ Fırat Üniversitelerinde yoğun çalışmalar yapıyoruz. İnönü Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yapan yaklaşık 15 personelimiz var. Eğitime önem veren bir kurum olarak 2015-2016 yılında; Bilgi İşlem Çalıştayı, Uluslararası Su ve Atıksu (UKSAY)sempozyumu düzenledik. Bu sene 26-27 Ekim tarihlerinde MASKİ binamızda 81 ilimizden gelecek yaklaşık 150 temsilciye uygulamalı su kayıplarına yönelik eğitim programımız olacak. Eğitime önem veren bir kurum olarak 6 ayda yaklaşık 50 eğitim gerçekleştirdik. Kalitemizi arttırmak ve bu kaliteyi sahaya yansıtmak için personelimizi eğitimlere gönderiyoruz. Eğitimlerimize devam edeceğiz. Ülkemizin yetiştirdiği alanında uzman kişilerden olan Su Yönetimi Genel Müdürümüz Prof. Dr. Cumali Kınacı hocamızın paylaşımları şehrimize ülkemize faydalı olacaktır" dedi.
"Yaptığı yatırımlarla MASKİ gurur kaynağımız"
MASKİ ekibinin Malatya için önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Başkan Ahmet Çakır ise, "MASKİ her geçen gün kendini kanıtlayan, hizmetler ortaya koyan ve çalışmalarıyla ilimizde dikkat çeken 0,gurur kaynağımız. Bugüne kadar katıldığı eğitimler sayesinde MASKİ bu zamana kadar gelen ve ne yaptığını bilen bir kurum. Suyu kısa vadede ve uzun vadede planlayan 2071'i hedef alan 20 yıllık, 30yıllık, 50 yıllık planlar yapıyor. Her geçen gün son teknolojiyi kullanan sistemli bir şekilde su yönetimini hedef alangüçlü kadrosuyla Malatya merkez ve ilçelerinde çalışmalarını sürdürerek devasa yatırımlar yapmaya devam ediyor. En kırsal noktadan en merkezi yerlere kadar her bölgede ciddi çalışmalar yapıyor. Mevcut altyapıyı tamamen yenileyerek Malatya'nın geleceğini inşa ediyor. Büyükşehir sürecinden sonra şehrin kültürel, sosyal anlamda insana dokunabilmek, sağlıklı kentlerin altyapısının oluşturmak için büyükşehirle birlikte çalışan bir kurum MASKİ.Devasa yatırımlarla Malatya'nın altyapı ağını güçlendiren MASKİ 3 yıl gibi kısa zamanda çalışmalar yaparak deneyimli personeliyle birçok başarılı çalışmaya imza attı" dedi.
"Su kayıp kaçaklarını en iyi şekilde yöneten örnek şehir"
Malatya'nın Su kaynağı açısından şanslı olduğunu belirten Prof. Dr. Cumali Kınacı ise şunları söyledi:
"Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak 2100 yılına kadar iklim değişikliği projeksiyonlarını yaptık. İklim değişliği modellerinde en iyimser ve en kötümser durumları çıkardık. İklim değişikliğinin su kaynaklarını nasıl etkileyeceğini, hangi dönemlerde kuraklıklar veya yağışlar olacağını tahmin ettik. Geleceğe baktığımız zaman Türkiye'de kuraklık olması söz konusu. Malatya'da en iyimser baktığımızda ortalama sıcaklık yaklaşık 2,5 derece artacak en kötümser bakarsak 5,5 derece artacak. Gelecekte suyumuz şuandakinden daha fazla hatta şuandaki kadar bile olmayacak."
(MT-

21.08.2017 17:42:38 TSI
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