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Zabıta ekipleri denetimlerini hızlandırdı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde hizmet veren alışveriş merkezi, marketler ve bakkallarda ürün denetimi yapıldı.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın talimatları doğrultusunda yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçede hizmet veren esnafı ziyaret eden Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bozüyüklü vatandaşların sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş gıdaları tüketmeleri amacıyla denetimlerini hızlandırdı. Yapılan denetimlerin en önemli amacının vatandaşların sağlığı olduğunu belirten zabıta ekipleri, özellikle et ve süt ürünleri ve bebek mamaları gibi ürünlerde tarihi geçmiş ve bozuk ürün olup olmadığını konusunda oldukça titiz bir inceleme başlattı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bayram alışverişlerini gönül rahatlığı ile yapmaları amaçlanarak başlatılan denetimler devam ederken, gıda ürünlerinde ambalajların ve paketlerin durumu kontrol edildi. Kontrol sırasında göstermiş oldukları işbirliği için market çalışanlarına teşekkür eden zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığı için son derece önemli olan market denetimlerin belirli aralıklarda devam edeceğini belirtti.

(İC-Y)



21.08.2017 17:45:58 TSI

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