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Adana'da 1. Kademe Badminton Antrenör Kursu açılacak

- Başvurular en geç 1 Eylül'e kadar yapılacak



ADANA (İHA) - Badminton Federasyonu ile Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenleyeceği "1. Kademe Badminton Antrenör Kursu" 05-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Badminton Federasyonu İl Temsilcisi Ceyhun Öktem, Adana'da son yıllarda badminton sporunda okullar ve kulüpler düzeyinde önemli gelişmeler yaşandığını, açılacak yeni kursla antrenör açığını gidereceklerini söyledi.

Badminton sporunun kentte gelişmesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'ın büyük katkılarının bulunduğuna dikkati çeken Öktem, şöyle devam etti:

"Kentimizde büyük gelişme gösteren badmintonda yeni antrenörlerle patlama yaşanacak. Kursa büyük ilgi olacağını bekliyorum. Badminton Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Ramazan İmamoğlu tarafından 05-10 Eylül arası teorik bilgiler 11-16 Eylül tarihler arasında ise uygulamalı eğitim verilecek. Kursa katılmak isteyen adaylar, Badminton Federasyonu'nun Ankara Garanti Bankası Anafartalar Şubesi 711-6299430 nolu hesaba 250 TL yatırmaları, ayrıca, 4 adet vesikalık fotoğraf, nüfus kağıdı örneği, noter onaylı diploma ve savcılık gibi istenilen belgeleri kurs başlangıcına kadar getirecekler. Müracaatın ise en geç 1 Eylül Cuma gününe kadar bana yapmaları gerekmektedir."

(ELF-Y)



22.08.2017 09:07:54 TSI

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