YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Polisten dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı

Polisten dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı



(Fotoğraflı)



Kürşat Aktaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık konularında broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

Yayınlanan broşürleri hayvan pazarlarında dağıtan polis ekipleri, hayvan satıcılarına sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini anlatarak bilgilendirmede bulundu. Polis ekipleri yaptıkları bilgilendirmelerde, "Bayram öncesinde meydana gelebilecek sahte para olaylarına karşı vatandaşlarımızın yapmış oldukları para alışverişlerinde şüpheli durumlarla karşılaştıklarında öncelikle paraların birden çok güvenlik özelliklerini ve gerçek olan parayla karşılıklı kontrol etmeleri, sahte parayı veren şahsın eşkal, kimlik ve araç bilgilerinin tespit edilmesi halinde en kısa sürede 155 Polis İmdat veya 156 jandarma hattını arayarak güvenlik güçlerine bilgi vererek yakalanmaları sağlanmalıdır" şeklinde bilgiler yer aldı.

(KA-OE-Y)



22.08.2017 10:11:24 TSI

NNNN

