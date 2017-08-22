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Polisten dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı

22 Ağustos 2017 Salı, 10:08
Polisten dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı
Polisten dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı

(Fotoğraflı)

Kürşat Aktaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılık konularında broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.
Yayınlanan broşürleri hayvan pazarlarında dağıtan polis ekipleri, hayvan satıcılarına sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini anlatarak bilgilendirmede bulundu. Polis ekipleri yaptıkları bilgilendirmelerde, "Bayram öncesinde meydana gelebilecek sahte para olaylarına karşı vatandaşlarımızın yapmış oldukları para alışverişlerinde şüpheli durumlarla karşılaştıklarında öncelikle paraların birden çok güvenlik özelliklerini ve gerçek olan parayla karşılıklı kontrol etmeleri, sahte parayı veren şahsın eşkal, kimlik ve araç bilgilerinin tespit edilmesi halinde en kısa sürede 155 Polis İmdat veya 156 jandarma hattını arayarak güvenlik güçlerine bilgi vererek yakalanmaları sağlanmalıdır" şeklinde bilgiler yer aldı.
(KA-OE-Y)

22.08.2017 10:11:24 TSI
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