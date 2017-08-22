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Tuğgeneral Özbudun veda turunda

22 Ağustos 2017 Salı, 10:17
Tuğgeneral Özbudun veda turunda
Tuğgeneral Özbudun veda turunda

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Ege Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanı olarak atanan Malatya 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İbrahim Özbudun veda turlarına devam ediyor. Özbudun son olarak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a veda ziyaretinde bulundu.
Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette, Tuğgeneral Özbudun, Malatya'da güzel bir çalışma süreci geçirdiğini belirterek, Malatya ve Malatya halkını çok sevdiğini söyledi.
Rektör Kızılay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tuğgeneral Özbudun'a yeni görevinde başarılar diledi.
Rektör Kızılay, Tuğgeneral Özbudun'a porselen fincan takımı hediye etti.
(BT-OE-Y)

22.08.2017 10:20:08 TSI
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