Döşemealtı Belediyesi'nden yeni nesil parklar

ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediyesi 4 mahalleye 8 park ve sosyal donatı alanı daha kazandırdı. Yeni parklara Döşemealtı'nda ilk kez, çocukları kaza ve yaralanmalardan korumak için kauçuk zemin kaplama oyun alanı ile ebeveyn salıncağı yapıldı. Parklara 13 bin ağaç ve bitki dikildi. 7 bin 870 metrekarelik yeşil alan oluşturuldu.

Bu yıl 735 bin metrekare park ve yeşil alan çalışması yapılırken, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç göreve geldikten sonra her kesime hitap eden ve aralarında temalılarında bulunduğu 41 parkı hizmete açtı. İlçedeki park sayısı ise 120'ye ulaştı. Park ve sosyal donatı alanlarında çocuk oyun gruplarının yanı sıra yürüyüş alanları, dinlenme bölümleri, içerisinde WC'lerin bulunduğu kafeteryalar, köpek besleyenler için parkur, minik göletler, voleybol, basketbol sahaları ve tenis kortları da bulunuyor.

Döşemealtı Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda startını verdiği 8 parkı tamamlayıp hizmete açtı. 5'i Yeniköy Mahallesi'nde olmak üzere Bahçeyaka, Karaman ve Yeşilbayır Mahallesi'nde tamamlanan 8 park nitelikleriyle her kesime hitap ediyor. Çocuklar parklarda gönüllerince oyun oynarken büyükler spor aletleriyle açık havada spor yapma imkânı buluyor. 8 parkta da akrilik zeminli çok amaçlı spor sahası yer alıyor. Döşemealtı'nda ilk kez hem çocukların ilgisini çekmek hem de çocukları kaza ve yaralanmalardan korumak için 2 bin metrekare renkli EPDM zemin kaplama oyun alanı oluşturuldu. Zemin kaplamada 3 santimetre kalınlığında kauçuk kullanıldı. Yine Döşemealtı'nda ilk kez her parkta ebeveyn salıncağı kuruldu.

Yeni parklarda fitness spor alanı, kuluçka salıncak, çocuk oyun grupları, tahteravalli ve zıpzıpta yer alıyor. Parklara ayrıca ailelerin oturup dinlenebileceği 18 ahşap kamelya yerleştirildi. Yeni parklarla 7 bin 870 metrekarelik yeşil alan oluşturulurken, 13 bin ağaç ve bitki de parklara dikildi. Dikilen ağaçlar arasında turunç, iğde, palmiye, defne, fıstık, karabiber, sığla ve süs eriği gibi türler yer alıyor.

Yeşilbayır Mahallesi'ndeki parkın çevresine vatandaşların araçlarını park edebilmesi için 30 araçlık otopark da yapıldı. Çevreci bir anlayışla daha yeşil bir ilçe için çalışan Döşemealtı Belediyesi, parklar da engelliler de unutulmadı. 6 bin 200 metrelik yürüyüş yoluna engelliler de düşünülerek basamaksız ulaşım imkanı sağlandı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, park ve yeşil alan çalışmalarını sıradan projelerle değil nitelikli ve her yaştan her kesime hitap edebilecek şekilde detaylandırdıklarını belirterek, "Tematik parklara ağırlık veriyoruz. Aynı alan içerisinde hem çocuklarımız hem de büyükler için alanlar oluşturuyoruz.. Amacımız her yaştan insanımızın kullanabileceği çok amaçlı sosyal ve sportif mekanlar oluşturmak" dedi.

