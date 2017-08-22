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Yemde uygulanan vergi indirimi hayvan fiyatlarını yükseltti



(Fotoğraflı)



Onur Erden - Veysel Korkmaz

SİVAS (İHA) - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Besiciler yemde uygulanan vergi indiriminin hayvan fiyatlarını yükselttiğini söyledi.

Sivas Belediyesi tarafından Ahırlar Bölgesi'ne kurulan hayvan pazarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Besiciler bir yıl boyunca özenle baktıkları hayvanlarını görücüye çıkardı. Besiciler hayvanlarını satmaya uğraşırken, kurban kesmek isteyen vatandaşlarda bütçelerini en uygun kurbanlık hayvanı almak için çaba gösteriyor. Yemde uygulanan KDV indirimi ise kurban pazarlarındaki fiyatlara yansımadı. Üreticiler yemdeki indirimin hayvan fiyatlarını yükselttiğini söyledi. Besici Şirin Coşkun, "Geçen yıla göre 200-300 lira fark oldu. Yetkililer KDV'yi kaldırdı ve yem fiyatları daha fazla arttı. 45 liraya aldığımız yem 55 lira oldu. Düve satışının yasak olması erkek hayvana 500 lira ile bin lira arası bir fark ortaya çıktı. İyi bir kurban hissesi 2 bin ile bin 750 lirada arasında değişiyor" dedi.

Diğer besiciler ise vergi indiriminden sonra yem üreticisinin yemi pahalı sattığını bunun da havyan fiyatlarının yüksek olmasının sebebi olduğunu dile getirdi.

(OE-UY-AŞ-Y)



22.08.2017 10:29:26 TSI

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