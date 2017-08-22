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Gagasına olta takılan martıya zabıta şefkati

22 Ağustos 2017 Salı, 10:37
Gagasına olta takılan martıya zabıta şefkati
Gagasına olta takılan martıya zabıta şefkati

(Fotoğraflı)

Cihan Atik
KOCAELİ (İHA) - İzmit'te vatandaşlar tarafından gagasına olta takılı halde bulunan martıyı zabıta ekipleri kurtardı.
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin kontrollerin yanı sıra sahipsiz, yaralı ve bakıma muhtaç hayvanlarla ilgili çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Ekipleri, duyarlı bir vatandaş tarafından Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen yaralı bir martı için adeta seferber oldu. Martının gagasına olta kancası ve misina takıldığını gören zabıta ekipleri hemen harekete geçti. Martının gagasındaki misinayı hummalı bir çalışma sonucu çıkaran ekipler, hayvanın gerekli tedavisinin yapılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bıraktı.
Yaralı martının gerekli tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşamına bırakılacağı kaydedildi.
(GY-Y)

22.08.2017 10:40:57 TSI
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