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Kula'ya yapılan yatırımlar katlanarak artıyor

22 Ağustos 2017 Salı, 10:40
Kula'ya yapılan yatırımlar katlanarak artıyor
Kula'ya yapılan yatırımlar katlanarak artıyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Kula ilçesinde de yıllardır hasretle beklenen yatırımları hayata geçirerek içme suyundan kanalizasyona, taşkın önleme yapılarından su depolarına kadar birçok altyapı projesine imza attı.
MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa il genelinde yaptığı hizmetlerle ilçe merkezlerini ve mahallelerini adeta baştan aşağıya değiştiriyor. MASKİ, Kula ilçesinde de yıllardır hasretle beklenen yatırımları hayata geçirerek içme suyundan kanalizasyona, taşkın önleme yapılarından su depolarına kadar birçok altyapı projesine imza attı. MASKİ Genel Müdürlüğü, 101 Mahalle Projesi kapsamında Kula ilçesine bağlı 9 mahallede başladığı altyapı yenileme çalışmasını tamamladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 60 kilometre içme suyu şebekesi ve 45 kilometre kanalizasyon hattı sağlıklı hale getirildi. MASKİ ekiplerince de 11 kilometre içme suyu ve 10 kilometre kanalizasyon hattı döşenerek ilçeye 126 kilometrelik sağlıklı altyapı kazandırıldı.
MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Kula ilçesindeki eski altyapıları modernize edecek. Bu kapsamda; Esenyazı, Kavacık, Bebekli, Eroğlu, Şehitlioğlu, Şıhlı, Emre, Yağbastı, Hacıtufan, Kalınharman, İncesu ve Kenger mahalleleri ile belde belediyesinden mahalleye dönüşen Gökçeören'in altyapısı yenilenecek. Bu kapsamda, Gökçeören'e 27 kilometre içme suyu şebekesi ve 27 buçuk kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmaları başladı. 9 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen altyapı işinin noktalanması ile 71 bin metrekare parke taş döşenecek ve 200 metreküplük içme suyu deposu inşa edilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye prestij caddesi olarak kazandırılan Mevlana, Mehmet Akif Ersoy, Yunusemre, Tabduk Emre, Şehitler, Mahmut Dede ve Turgut Özal Bulvarı'nın altyapıları da MASKİ tarafından yenilendi. Mevlana, Mahmut Dede, Yunusemre ile Tabduk Emre Caddesi ve ara sokaklarına 3 bin 300 metre yağmursuyu hattı döşendi.
MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula'da içme suyu sıkıntısı yaşanan mahallelerde 2015 ve 2016 yılları arasında 18 içme suyu sondajı açtı. 2017 programında ise ilçede 13 adet sondaj çalışması başladı. 2016'da 6 mahalleye kompozit içme suyu deposu kazandıran MASKİ, 2017 yılında da Kula'nın 41 adet deposunu ve 32 adet terfi binasını yenileyecek. MASKİ ayrıca, Kulalılara daha sağlıklı ve güvenilir su temin edebilmek için ilçede 12 adet içme suyu arıtma tesisi inşa ediyor.
MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürüttüğü çalışmalar ile ilçede; Güvercinlik, Kavacık, Bebekli, Konurca ve Ankara asfaltı altındaki alanda dere ıslah, menfez ve korkuluk imalatları ile taşkın sorunlarını ortadan kaldırdı. Mevlana Caddesi'ndeki ıslahlı dere üzerinde yapılan çalışma ile vatandaşlara yürüyüş yolu kazandırıldı. 12 kilometre dereyi temizleyerek rüsubattan kurtaran MASKİ, ilçede 3 kilometrelik dere temizliğine daha imza atacak.
Manisa'nın Büyükşehir Belediyesi olması ile ilçe belediyesinden devralınan atıksu arıtma tesisi yapılan bakım onarım işleri sonrasında devreye alındı. İlçede, evsel nitelikli atıksular arıtılarak daha sağlıklı bir şekilde doğaya salınmaya başlandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın 17 ilçesine hizmetlerin hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, "İlimizin refah seviyesini yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. MASKİ bünyesinde ilçelerimize yaptığımız yatırımlarla vatandaşlarımızın uzun yıllardır beklediği hizmetleri hayata geçirdik. Tarihiyle, kültürüyle ve doğal mirası ile önemli değere sahip ilçelerimizden biri olan Kulamızda da kısa zamanda büyük adımlar attık. Bu güne kadar hayata geçirdiğimiz projelerimizle vatandaşlarımızı daha yaşanılabilir bir Kula'ya kavuşturturduk. Allah sağlık ve sıhhat verdiği sürece aynı hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
(AY-Y)

22.08.2017 10:43:25 TSI
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