Hedef Avrupa şampiyonluğu
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Taekwondo Milli Takımına seçilen Düzceli sporcular Rümeysa Akar ve Beyzanur Malkoç Gençlik Hizmetleri Spor il Müdürü'nü ziyaret etti.
Taekwondo milli takımı kadrosunda yer alan Düzceli sporcular Rümeysa Akar ve Beyzanur Malkoç ile antrenörleri Hakan Şengönül, Macararistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'yi ziyaret etti. Dereci, milli sporculara Avrupa Şampiyonasında başarılar diledi ve hediyelerini takdim etti.
(TT-AY)
22.08.2017 10:52:04 TSI
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