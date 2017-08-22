ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kocaeli'deki gürültü kirliliği azalacak

22 Ağustos 2017 Salı, 11:22
Kocaeli'deki gürültü kirliliği azalacak
Kocaeli'deki gürültü kirliliği azalacak

(Fotoğraflı)

Cihan Atik
KOCAELİ (İHA) - Büyükşehir tarafından hazırlatılan Gürültü Eylem Planı'nın ön raporu açıklandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı Kocaeli Stratejik Gürültü Haritaları'nın ardından Gürültü Eylem Planları Ön Raporu kapsamında alınacak önlemler açıklandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan basın açıklamasına Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi Kahraman katıldı.
İlimiz genelinde trafik, demiryolu, liman ve endüstri dahil olmak üzere Stratejik Gürültü Haritaları, 2015 yılı aralık ayı itibari ile belirlenmişti. Belirlenen yerlerde gündüz, akşam ve gece olmak üzere günün farklı zamanlarında gürültü ölçümleri gerçekleştirildi. Elde edilen veriler, yapısal olarak hangi cephelerden geldiği noktasının Avrupa'da da kullanılan Hot-Spot hesaplama yöntemiyle çıkarıldı.
Toplantıda gürültü kirliliğini önlemede Kentsel Planlama ve Trafik Yönetiminin önemli olduğuna dikkat çekildi. Kentsel Planlama açısından karayolları ve büyük caddelerin etrafına konut, okul ve hastane gibi insanların yoğun olarak bulunduğu yapıların yapılmaması gerektiği belirtilen toplantıda; hastane, okul ve konut gibi yapıların yerine karayolları ve cadde kenarlarına sanayi kuruluşlarının yapılmasının daha uygun olacağını ifade edildi. Şehirde gürültü kirliliğinin azaltılması açısından trafik yönetiminin de önemine değinildi. Tramvay ve metro gibi toplu taşımanın insanlara özendirilmesi, bisiklet kullanımının arttırılması, yüksek kaliteli asfalt ve yaya bölgelerinin oluşturulması gibi projelerin gürültü kirliliğinin azaltılması acısından önemli olduğu vurgulandı.
Kocaeli İzmit ve diğer birçok ilçede belirlenen yerlerde ölçümlerin gerçekleştirildiğinin aktarıldığı toplantıda, ''Hastane, Okul, Dört Yol, Kavşak'' gibi nüfusun yoğun olduğu yerlerde cephesel ölçümler yapıldığı belirtildi. Ayrıca Karamürsel, Gölcük, İzmit, Gebze ve Dilovası ilçelerinde belirlenen noktalardaki projelerin 2017 yılı sonuna kadar bitirileceği aktarıldı.
Yapılan açıklamada ulusal ve yerel projeleri, Kocaeli'ye çok büyük katkılarının olacağını belirtilirken, tamamlanan ve devam eden projelerle Kocaeli'nin gürültü kirliliğinde önemli derecede azalma olacağı kaydedildi.
(GY-Y)

22.08.2017 11:26:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kartepe'de yeni imar yolları açılıyor
YEREL

KARTEPE'DE YENİ İMAR YOLLARI AÇILIYOR
Doğan'dan Keskin ailesine geçmiş olsun ziyareti
YEREL

DOĞAN'DAN KESKİN AİLESİNE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Koray Avcı, Kocaeli Fuarı'na geliyor
YEREL

KORAY AVCI, KOCAELİ FUARI'NA GELİYOR
Dilovası'nda 300 çocuk sünnet edildi
YEREL

DİLOVASI'NDA 300 ÇOCUK SÜNNET EDİLDİ
Çocuklar eğlenerek yüzme öğreniyor
YEREL

ÇOCUKLAR EĞLENEREK YÜZME ÖĞRENİYOR
Gagasına olta takılan martıya zabıta şefkati
YEREL

GAGASINA OLTA TAKILAN MARTIYA ZABITA ŞEFKATİ
Kocaeli sahillerinde 416 sporcu kulaç attı
YEREL

KOCAELİ SAHİLLERİNDE 416 SPORCU KULAÇ ATTI
Metin Gürak'tan, Karaosmanoğlu'na veda ziyareti
YEREL

METİN GÜRAK'TAN, KARAOSMANOĞLU'NA VEDA ZİYARETİ
Kocaeli'nin ilk aquaparkı hizmete açılıyor
YEREL

KOCAELİ'NİN İLK AQUAPARKI HİZMETE AÇILIYOR
Gebze Belediyesi ihtiyaç sahibinin yanında
YEREL

GEBZE BELEDİYESİ İHTİYAÇ SAHİBİNİN YANINDA
Kafkas kültürü bu şenlikte yaşatılacak
YEREL

KAFKAS KÜLTÜRÜ BU ŞENLİKTE YAŞATILACAK
Seka Tüneli'ne yeni aydınlatma sistemi yapılıyor
YEREL

SEKA TÜNELİ'NE YENİ AYDINLATMA SİSTEMİ YAPILIYOR
Başkan Doğan, &quot;Daha fazla ne yapoabiliriz diye düşünüyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, "DAHA FAZLA NE YAPOABİLİRİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"
1. Kocaeli Motorsiklet Festivali Kandıra'da tamamlandı
YEREL

1. KOCAELİ MOTORSİKLET FESTİVALİ KANDIRA'DA TAMAMLANDI
Başkan Karaosmanoğlu,&quot;Kore ile gönül birlikteliğimiz var&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU,"KORE İLE GÖNÜL BİRLİKTELİĞİMİZ VAR"
Başkan Baran, hacı adaylarını uğurladı
YEREL

BAŞKAN BARAN, HACI ADAYLARINI UĞURLADI
Körfez'de asfalt çalışması sürüyor
YEREL

KÖRFEZ'DE ASFALT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Kartepe'ye günde 75 ton asfalt
YEREL

KARTEPE'YE GÜNDE 75 TON ASFALT
İzmit'te tabelalar yenileniyor
YEREL

İZMİT'TE TABELALAR YENİLENİYOR
Hurda araçlar kaldırılıyor
YEREL

HURDA ARAÇLAR KALDIRILIYOR
Kartepe Belediyesi'nden esnafa çağrı
YEREL

KARTEPE BELEDİYESİ'NDEN ESNAFA ÇAĞRI
Başkan Doğan'a kızlarından sürpriz doğum günü
YEREL

BAŞKAN DOĞAN'A KIZLARINDAN SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
Kartepe'de bozulan kaldırımlar onarılıyor
YEREL

KARTEPE'DE BOZULAN KALDIRIMLAR ONARILIYOR