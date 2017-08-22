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Kocaeli'deki gürültü kirliliği azalacak



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - Büyükşehir tarafından hazırlatılan Gürültü Eylem Planı'nın ön raporu açıklandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı Kocaeli Stratejik Gürültü Haritaları'nın ardından Gürültü Eylem Planları Ön Raporu kapsamında alınacak önlemler açıklandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan basın açıklamasına Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi Kahraman katıldı.

İlimiz genelinde trafik, demiryolu, liman ve endüstri dahil olmak üzere Stratejik Gürültü Haritaları, 2015 yılı aralık ayı itibari ile belirlenmişti. Belirlenen yerlerde gündüz, akşam ve gece olmak üzere günün farklı zamanlarında gürültü ölçümleri gerçekleştirildi. Elde edilen veriler, yapısal olarak hangi cephelerden geldiği noktasının Avrupa'da da kullanılan Hot-Spot hesaplama yöntemiyle çıkarıldı.

Toplantıda gürültü kirliliğini önlemede Kentsel Planlama ve Trafik Yönetiminin önemli olduğuna dikkat çekildi. Kentsel Planlama açısından karayolları ve büyük caddelerin etrafına konut, okul ve hastane gibi insanların yoğun olarak bulunduğu yapıların yapılmaması gerektiği belirtilen toplantıda; hastane, okul ve konut gibi yapıların yerine karayolları ve cadde kenarlarına sanayi kuruluşlarının yapılmasının daha uygun olacağını ifade edildi. Şehirde gürültü kirliliğinin azaltılması açısından trafik yönetiminin de önemine değinildi. Tramvay ve metro gibi toplu taşımanın insanlara özendirilmesi, bisiklet kullanımının arttırılması, yüksek kaliteli asfalt ve yaya bölgelerinin oluşturulması gibi projelerin gürültü kirliliğinin azaltılması acısından önemli olduğu vurgulandı.

Kocaeli İzmit ve diğer birçok ilçede belirlenen yerlerde ölçümlerin gerçekleştirildiğinin aktarıldığı toplantıda, ''Hastane, Okul, Dört Yol, Kavşak'' gibi nüfusun yoğun olduğu yerlerde cephesel ölçümler yapıldığı belirtildi. Ayrıca Karamürsel, Gölcük, İzmit, Gebze ve Dilovası ilçelerinde belirlenen noktalardaki projelerin 2017 yılı sonuna kadar bitirileceği aktarıldı.

Yapılan açıklamada ulusal ve yerel projeleri, Kocaeli'ye çok büyük katkılarının olacağını belirtilirken, tamamlanan ve devam eden projelerle Kocaeli'nin gürültü kirliliğinde önemli derecede azalma olacağı kaydedildi.

(GY-Y)



22.08.2017 11:26:05 TSI

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