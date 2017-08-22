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Okul sütü tebliği üreticileri sevindirdi

22 Ağustos 2017 Salı, 11:58
Okul sütü tebliği üreticileri sevindirdi
Okul sütü tebliği üreticileri sevindirdi
- Manisa Süt Üreticileri Birlik Başkanı Ulvi Murat Tunca:
- "Tebliğ yayınlandı, okul sütünün destekçisiyiz. Her yaş grubu için süt gerekli"

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Okul Sütü Programı'na ilişkin tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını ifade eden Manisa Süt Üreticileri Birlik Başkanı Ulvi Murat Tunca, okullarda 2. dönem haftada 3 gün çocuklara süt dağıtılacağını söyledi.
Birlik Başkanı Tunca, öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak amacıyla 2012 yılından bu yana uygulanan okul sütü programının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tebliğine göre, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılacağını ifade etti. Süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrencilerin program dışında tutulacağını sözlerine ekleyen Birlik Başkanı Tunca, okul sütü projesinin devam etmesinin süt üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

"Okul sütünün destekçisiyiz"
Üreticiler olarak ilk günden bugüne okul sütünün destekçisi olduklarını vurgu yapan Tunca, "Öncelikle besinsel değeri yüksek olan sütün, gelecek nesillere alışkanlık kazandırılması, beden gelişimlerinin sağlıklı ve güçlü olmasına yardımcı olacaktır. Diğer açıdan üretici bakış açısıyla sütümüzün değerinde alıp-satılabilmesi, sütün günlük tüketim kalemleri içerisine girerek arz fazlalığı oluşmamasında da düzenli tüketimin önemli olduğu düşüncesindeyiz" dedi.

"Her yaş grubu için süt gerekli "
Sütün her yaş grubu için öneminin çok büyük olduğunu belirten Tunca şunları söyledi: "Anasınıfı, anaokulu ve İlköğretimde kazandırılmaya çalışılan, süt içme alışkanlığı, üreticiler olarak lise öğrencileri içinde okul sütü projesinin gerçekleşmesini istemekteyiz. Geçmiş yıllarda sütte arz fazlası yaşandı, dolayısıyla yaşadığımız krizler hayvancılığımızın geleceği hakkında sıkıntılar yaşatmıştır. Üreticilerin para kazanamaması halinde elindeki damızlık hayvanları kesmiş sanayinin ihtiyacı olan sütün üretiminde ve erkek dananın doğumunda gerekli olan inek sayımızda sıkıntılar yaşanmakta. Gelecekte erkek danada olduğu gibi süt krizi yaşanmaması için üretim ve büyüme planlanması yapılmasına ihtiyacımız var. Damızlık hayvanların kesilmesi halinde süt açığının ortaya çıkmasıyla birlikte et açığının da oluşmakta olduğunu görüyoruz. Erkek buzağının doğmaması et ithalatını da beraberinde getirecektir."
(BA-SC)

22.08.2017 12:01:14 TSI
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