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Muş heyeti kardeş şehir Giresun'da

- İçişleri Bakanlığı Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi:

- "Muş ile Giresun arasında fark yok"

- "Edirne ve Diyarbakır arasında fark yok gözyaşlarımız aynı, acılarımız aynı, mutluklarımız aynı"



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen 'Kardeş şehirler projesi' kapsamında Muş'tan bir heyet Giresun'a geldi.

Giresun-Muş kardeş şehir projesi kapsamında kafileler halinde Giresun'a gelen Muş heyetini burada Vali Yardımcısı Recep Uzal, Bulancak Kaymakamı Niyazi Ulugölge, İçişleri Bakanlığı Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, İl Yazı İşleri Müdürü Fatma Karadeniz, Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Müdürü Azmi Bıçakçı ve halk oyunları ekibi ile personeller karşıladı. Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli önünde karşılanan heyete, Giresun Halk Oyunları ekibi tarafından bir gösteri sunumu yapıldı. Buradaki karşılamanın ardından konferans salonuna geçen heyete kenti anlatan bir sine vizyon gösterimi yapıldı. Sunumun ardından bir konuşma yapan İçişleri Bakanlığı Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi, Giresun'un Doğu Karadeniz'in en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi. 3 gün boyunda Giresun'un doğa güzellikleri ve tarihi alanlarının gezileceğini ifade eden Külekçi, "Buranın çok farklı bir kültürü, görüntüsü, farklılığı, sevgisi, dayanışması var. Bunların hepsine şahit olacaksınız. Uzun bir yoldan geldiniz. Muş ilimizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İçişleri Bakanlığı himayesindeki kardeş şehirler projesinin dördüncü ayağındayız. Trabzon-Artvin, Bitlis-Artvin, Gümüşhane-Bingöl arasında bir kardeşlik kurduk. Hemen şimdi de Muş ile Giresun arasında projemizi devam ettiriyoruz. Proje kapsamında 14 il Karadeniz'den, 14 ili de Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden kardeş şehir olarak belirledik. Bu proje çok değerli, çok anlamlı ve geri dönüşleri olan bir proje. Hem iller arasında kültürel faaliyetler, sportif faaliyetler, gezi turları oluyor. Bunun arkasından daha farklı projelerle, daha farklı etkinliklerle bu kardeşliğimizi pekiştirmeye devam ediyoruz. Millet olarak zor süreçlerde dayanışma içerisinde olduğumuz süreçlerde, birbirimizi anladıktan sonra, birbirimizi samimi olarak kucakladıktan sonra aşamayacağımız bir sorun yok. Türkiye birçok badireyi atlattı. Her sıkıntıda aynı şey uygulandı; aynı coğrafyanın insanları olduğumuzu her vurguladık. Muş ile Giresun arasında fark yok, Edirne ve Diyarbakır arasında fark yok gözyaşlarımız aynı, acılarımız aynı, mutluluklarımız aynı" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından misafirler için hazırlanan yemeğe geçildi.

(UU-ŞAK-Y)



22.08.2017 12:18:53 TSI

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