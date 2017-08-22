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Dicle Nehri kenarındaki parklar yenileniyor



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Yafes Mahallesi Dicle Nehri Kenarında bulunan 55 dönümlük parkta başlatmış olduğu yenileme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur'un Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptığı Cizre Belediyesi, kardeş belediye olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Dicle Nehri kenarındaki parklarda başlatmış olduğu çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Yeşil alan ve park çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Cizre Belediyesi, kentte yeni yeşil alanlar ve parklar kazandırmak için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. İlçeye yeni park ve yeşil alanlar kazandıran Cizre Belediyesi, Belediye Başkan Vekilinin talimatı ile mevcut ama düzensizleşen ve park görünümünden uzaklaşan parkları yenileme çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Cizre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yenileme ve düzenleme çalışmalarının başladığı parklarda ilk olarak projeye aykırı olarak yapılan eski yapılar kaldırıldı. Düzensiz ağaç bitkiler kaldırılıp yeni bir düzene sokulacak, yollar düzenlenecek, peyzaj değeri yüksek ağaçlar dikilecek, sahil bandında yürüyüş yolu yapılacak, iç yollar düzenlenecek, oturma ve dinlenme alanları oluşturulacak ve halka açık hale getirilecek, ışıklandırma sistemi kurulacak, yeşillendirme ve sulama sistemi yapılacak, oyun ve spor alanları yapılacak.

(AY-MP-Y)



22.08.2017 12:20:00 TSI

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