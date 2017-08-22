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Osmangazi'de bozuk yol kalmayacak



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Zafer Peker

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, Koğukçınar Mahallesi'nde cadde ve sokakların eskiyen asfaltlarını yeniliyor. Bölgeye 2 bin 500 ton asfalt dökülecek.

Osmangazi Belediyesi, asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Koğukçınar Mahallesi'nde 1 cadde ve 8 sokağı freze makinesi ile kazıyan belediye ekipleri, asfaltı yeniledi. Yürütülen asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak ulaşıma büyük önem veriyoruz. Kent içerisindeki ulaşımın daha kaliteli olabilmesi için de cadde ve sokaklarımızın eskiyen ve bozulan asfaltlarını yeniliyoruz. Asfalt çalışmaları kapsamında bozuk yolları ilk olarak freze makinesi ile kazıyoruz. Bu şekilde hem yolun yükselmesinin önüne geçmiş oluyoruz hem de daha kaliteli asfaltlama yapılmasına imkan sunuyoruz. Bu yıl ilçemizde yaklaşık 115 bin ton asfalt kaplama yapacağız. Sokak ve caddelerimizin daha güzel olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Osmangazi'nin dört bir yanında asfaltlama çalışmaları yürüttüklerini belirten Mustafa Dündar, "Koğukçınar ve Bahar mahallelerimizde cadde ve sokakların eskiyen asfaltlarını yenilemek için çalışma başlattık. Freze makinesi ile kazıdığımız yollara asfalt döküyoruz. Bu mahallelerimizdeki yollarda eski dönemlerde yama ve tamir çalışmaları yapılmış bu da yolları daha kötü hale getirmiş Osmangazi Belediyesi olarak kötü durumda olan bu yolların asfaltını yeniliyoruz. Vatandaşlarımız yenilenen yolları en güzel şekilde kullanabilecekler. Bu bölgemiz bizim yoğun hizmet götürdüğümüz yerler. Çevre düzenlemeleri, park inşaatları ve cami çevre düzenlemeleri ile mahallemizi daha güzel hale getiriyoruz. Koğukçınar ve Bahar mahallelerimizdeki hizmetlerimiz devam edecek. Hizmetlerimizin mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

(MŞ)



22.08.2017 12:23:11 TSI

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