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Malazgirt Zaferinin 946. yıldönümü



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KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Vize İlçe Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdiresi Hilal Şahin, Sultan Alparslan ve ardındaki şanlı Türk ordusunun Bizans ordusunu yerle bir ettiği, Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı bu kutlu günü andıklarını açıkladı.

Vize Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdiresi Hilal Şahin, Malazgirt Zaferinin 946. yıldönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, "Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071'de Malazgirt ovasında meydana gelmiş, Selçuklu Sultanı Alparslan ve Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşmiş, Anadolu'nun Türklere yeni yurt olmasını sağlamış olan meydan savaşıdır. Savaş meydanına beyaz elbiselerini giyip "ölürsem kefenim budur" diyen Sultan Alparslan ve ardındaki şanlı Türk ordusunun Bizans ordusunu yerle bir ettiği, Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı bu kutlu günü minnetle anıyoruz" dedi.

(MA-MEF-Y)



22.08.2017 13:24:40 TSI

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