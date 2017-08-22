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Kuşadası'nda kitap ve edebiyat günleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi 4. Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri devam ediyor. 28 yayınevi, 2 kitabevi, yerel yazarlar ve yayıncılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin katılımı ile Atatürk Meydanı'nda sürmekte olan Kitap ve Edebiyat Günleri kapsamında yazar Mine Söğüt okurları için kitaplarını imzaladı.

Kuşadası Belediyesi 4'üncü Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri'nin altıncı gününde İbramaki Sanat Galerisi'nde Murat Şahin'in konuşmacı olarak katıldığı "Yusuf Atılgan Üzerine" başlıklı bir söyleşi düzenlendi. Söyleşide katılımcılara usta yazar Yusuf Atılgan'ın hayatı hakkında bilgi veren Şahin, Atılgan'ın Türkiye'nin en önemli kalemlerinden biri olduğunu ifade etti.

Kuşadası Belediyesi 4'üncü Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri kapsamında "Yusuf Atılgan Üzerine" başlıklı söyleşinin ardından yazar Mine Söğüt Atatürk Meydan'ında okurlarıyla buluştu. Kitaplarını imzalayan Söğüt, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri'ne katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

(ZH-MB-Y)



22.08.2017 13:49:08 TSI

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