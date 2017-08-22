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Tuşba Belediyesi'nden örnek proje

22 Ağustos 2017 Salı, 14:01
Tuşba Belediyesi'nden örnek proje
Tuşba Belediyesi'nden örnek proje
- Tuşba Belediyesi dünyadaki çocuk işçiliği sorununa el attı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından hazırlanan Van YYÜ ve Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen Tuşba'da çocuk işçiliği projesinin protokolü imzalandı.
YYÜ Senato salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, projenin önemine değindi. Çocuk işçiliği sorunun Türkiye ve dünyanın önemli sorunlarından biri olduğunu ifade eden Battal, "Tuşba Belediyesi, YYÜ ve Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülecek bu proje, hem Van için hem ülkemiz için çok önemli. Çünkü ülkemizde bölgeler arasında farklılıklar olmakla beraber hemen hemen genelinde çocuk işçiliği büyük bir sorun. Ülkemizin her köşesinde tarlada olsun, kentlerde olsun, sanayilerde olsun bütün iş gücü gerektiren birimlerde çocuklar çalıştırılmaktadır. Bunların eğitiminde, gelişiminde, topluma adaptasyonunda ne tür sorunlar ortaya çıkarılacak, bunun üzerinde durulacak ve ülkemizde ki bu soruna böylece hem dikkat çekilişmiş olacak hem de Tuşba ilçemizde önemli bir sorun çözümleriyle birlikte ortaya konulmuş olacaktır" dedi.
Tuşba Belediyesi ile birlikte daha önce de Türkiye'de ilk olan projelere imza attıklarını dile getiren Battal, "Bu projemiz de bunlardan birisi. Kentimizde örnek teşkil edecek olan bu projeye ülkemizin değişik bölgelerinden de dikkat çekileceğine inanıyorum. Zaten UNICEF'inde en çok dikkat çektiği konulardan bir tanesi. Dolayısıyla Projenin Vanımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ise, bölgedeki belediyeler olarak her alanda hizmet vermenin çabası içerisinde olduklarını belirterek, "Bölgedeki belediyeler olarak; sadece köşe bucak çocuk kovalayan değil, kız çocukların hasat döneminde tarlada, bağ da değil bunların gelişim dönemi olan çocukluk ve ergenlik döneminde yaşam ve eğitim açısından geleceğimiz olan bu evlatlarımızı daha iyi nasıl yetiştirebilirizin derdindeyiz. Bugün de Türkiye ve dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi olan çocuk işçiliği sorununa el atıyoruz. Belediye çalışanlarımızla birlikte 6 ay boyunca sahada olarak bunun araştırmasını gerçekleştireceğiz. Takibini yaptıktan sonra, mevcut olan problemler tespit edildikten sonra 15 Mart 2018 tarihinde yine burada projenin sonuçlarını tüm Türkiye ve dünyaya duyuracağız. İnanıyorum ki bu projemiz, çocuklarımızın eğitimine ve gelişimine büyük katkı sunacaktır. Ben projeye emek veren herkese teşekkür ediyor, projenin ilimize, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Proje Koordinatörü Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin ve YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun'un da hazır bulunduğu tören, protokolün imzalanmasıyla başladı.
(ATL-ŞAK-Y)

22.08.2017 14:03:42 TSI
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