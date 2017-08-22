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4'ncü Bitlis Kent Kurultayı neticelendi

22 Ağustos 2017 Salı, 14:11
4'ncü Bitlis Kent Kurultayı neticelendi
4'ncü Bitlis Kent Kurultayı neticelendi

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Beşminare Düşünce Akademisi tarafından bu yıl 4'ncüsü düzenlene Bitlis Kent Kurultayı neticelendi.
Beşminare Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, Kültür Merkezinde düzenlenen 4'ncü Bitlis Kent Kurultayının neticelendiğini söyledi. Neticelendirme ve kent kurultayı ile ilgili bilgiler veren Durer, ilk Kent Kurultayını 2008 yılında Necmi Yelkikanat'ın öncülüğünde yaptıklarını belirtti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Durer, "Kent Kurultayımızın 4'ncüsünü icra ettik ve neticelendirdik. Kent kurultayları, siyasi, ırk ve dini konuların tartışıldığı platformlar değildir. Daha çok tarihi kentlerin cebelleştikleri problemlerin tartışıldığı, hatta özelikle o kentin insanlarının tartıştığı platformlardır. Dört defadır Bitlis Kent Kurultayını icra ediyoruz. Şahsımız için değil mensubu olduğumuz milletimiz için hep birlikte, el birliği ile çalışmalıyız. Çalışmaların en soylusu da budur. Bitlis gezginlerin durağı, büyüklerin uğrağı, tarihin şafağında doğmuş kadim bir kenttir. Suyu sert, insanı merttir. Bu güzel kentin sorunlarını hep birlikte tartışabilirsek daha verimli bir kurultay olacağına inanıyorum. Bizim bu Dünya'ya gelişimizin bir nedeni var. Bu topraklarda doğmuş olmamızın bir sebebi var. Bitlis'te 8 ay karda, kışta, ayazda yaşamanın bir bedeli var. Bizden çok şey bekleniyor, bizler sivil inisiyatifler olarak icra makamları değiliz. Sorunları icra makamlarına taşıyan kurumlarız. İcra makamı olmamamıza rağmen güzel işler başardık. Önümüze konulan barikatları, bize çıkarılan zorlukları darmadağın ettik. Okyanustan geçtik, bizi dere de boğmak istediler. İlahi adalet ki bugün biz yine varız ama onlar yoklar. 4'ncü Bitlis Kent Kurultayının Bitlis'e hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.
Beşminare Düşünce Akademisi Başkan Vekili Hakan Hayrullah Tapınç ise kurultayın konu başlıklarını okudu. Kurultaya katılan herkese katılım sertifikaları verilirken 4'ncü Bitlis Kent Kurultayı sonuç bildirgesinin ise 10 gün içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.
(VO-ŞAK-Y)

22.08.2017 14:14:21 TSI
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