YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisalı jodocular Sakarya'dan madalyalarla döndü

Manisalı jodocular Sakarya'dan madalyalarla döndü



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası Sakarya ilinde yapıldı. Yaklaşık 750 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları başarılı performansıyla turnuvadan 6 madalya ile dönerken ayrıca yıldızlar kategorisinde takım halinde 2'ncilik kupasını kazandı.

Türkiye Judo Federasyonu ile Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası, 18-20 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Yunanistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Suriye, Kırgızistan, Kazakistan, Ukrayna, Irak, Gürcistan, Rusya'dan sporcularda mücadele etti. Turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden sporcular başarılı performansıyla sporseverlerden tam not aldı. Sakarya'dan farklı kategorilerde 6 madalya ile dönen yeşil-beyazlı judocular ayrıca yıldızlar kategorisinde takım halinde 2'ncilik kupasını kazandı.

Mehmet Şahin Ertem 30 kg'da 1., Mert Gülgönül 60 kg'da 1., Kenan Şayık 55 kg'da 2., Niyazi Gökçen 66 kg'da 2., Batuhan Coşkun 90 kg'da 2., Abidin Karabulut 73 kg'da 3. olarak madalya kazanan sporcular oldu.

(SC-Y)



22.08.2017 14:14:25 TSI

NNNN

