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Giresun Emniyet Müdürü Uğur Öztürk'ten veda ziyareti



(Fotoğraflı)



GİRESUN (İHA) - Çıkarılan kararname ile Giresun Emniyet Müdürlüğü görevinden Polis Başmüfettişi olarak atanan Uğur Öztürk, Giresun Gazeteciler Derneğine veda ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürü Öztürk, Gazeteciler Derneğinde Başkan Bekir Bayram, yöneticiler ve basın mensupları tarafından karşılandı. Gazeteciler Derneği Başkanı Bayram, Emniyet Müdürü Öztürk'ün görevde bulunduğu 3 yıllık süreçte yaptığı başarılı çalışmalarla ve toplumun her kesimiyle kurduğu sıcak ve samimi diyaloglarla takdir topladığını ifade etti.

Ziyaret sırasında Giresun basınından övgüyle söz eden Emniyet Müdürü Uğur Öztürk ise, "Giresun'da görev yaptığım süreç içerisinde basın mensuplarımız olarak sizlerden büyük destek gördüm. Yaptığınız düzeyli ve objektif habercilikle benim ve teşkilatımın çalışmalarını kamuoyuna doğru ve eksiksiz bir şekilde aktararak hizmet şevkimizi artırdınız. Tüm basın, yayın organlarımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıda, görev yaptığı süreçle ilgili görüş ve düşüncelerini de dile getiren Öztürk, "Giresun'da görev yaptığım 3 yıl içerisinde ben ve teşkilatım, halkımızın huzur içesinde yaşaması, can ve mal güvenliğinin en iyi şekilde sağlanması için gece-gündüz var gücümüzle çalıştık. Muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, mahalle imamlarımızla, kurum ve kuruluşlarımızla, esnaflarımızla karşılıklı ziyaretlerde bulunduk. Halkımızla bir araya geldik. Kurduğumuz bu diyaloglar ve görüş alışverişleri sayesinde şehrimizin huzur ve güvenliğini çok daha iyi sağlama imkanına kavuştuk" ifadelerini kullandı.

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22.08.2017 14:26:38 TSI

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