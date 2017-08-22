Tramvay yolunda inşaat başladı
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Araç trafiğine kapatılan İstanbul Caddesi'nde Düzce Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan tramvay yolu için çalışmalar hızlandırıldı.
Düzce Belediyesi Fen İşleri müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul caddesinde 950 metrelik bölümde kanal açılarak hızlandırılan tramvay yolu çalışması en kısa zamanda bitirilmeyi hedefliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından rayların döşenebilmesi için açılan kanal iki hatlı olarak yapılıyor. İstanbul caddesi boyunca uzanacak olan tramvay yolu Atatürk bulvarından batı istikametine doğru sol şeritte yer alacak.
(TT-GY-Y)
22.08.2017 14:30:21 TSI
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