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Şahinbey Belediyesi'nden Kurban Bayramı öncesi hazırlık



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için belirlenen kurban kesim yerlerinin temizliği yapılarak kesime hazır hale getiriliyor.

Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramı yaklaşırken bayram hazırlıklarına başladı. Vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda Kurban Bayramı'nı geçirmeleri için Kurban kesimi yapılacak yerler Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tazyikli sularla yıkanıp duvarları boyandı.

Vatandaşlarımızın huzuru için

Şahinbey İlçesinde belirlenen 14 Kurban Kesim noktasının temizliği konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Kurban Bayramına yaklaşıyoruz. Bayram öncesinde tüm birimlerimiz vatandaşlarımızın daha huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için gerekli hazırlıklarını tamamladılar. Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüz kurban kesim yerlerinde vatandaşlarımızın hijyenik bir ortama sahip olmaları için temizlik ve bakım işlerine başladılar. Bayram öncesinde 14 Kurban kesim yerinin temizlik ve bakım işleri tamamlanmış olacak" diye konuştu.

(AKG-OE-Y)



22.08.2017 14:44:13 TSI

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