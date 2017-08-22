YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hakkari'de Muay Thai gala gecesi

Hakkari'de Muay Thai gala gecesi



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenleyecekleri Muay Thai gala gecesi 24 Ağustos 2017 tarihinde valilik önünde yapılacağı belirtildi.

Hakkari de ilk defa yapılacak olan gösteri hakkında bilgi veren Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, "Valilik kupası ve altın kemer Muay Thai gala gecesi için neredeyse tüm hazırlıklar tamamlandı. Muay Thai turnuvası için 11 ilden 16 sporcunun katılımı ile 24 Ağustos 2017 tarihinde saat: 18.00'de Hakkari Valilik binası önünde gerçekleşecektir. Biz yıllardır ilimizde spor için ciddi emek harcamaktayız. Bütün amacımız ve gayemiz memleketimiz için farkındalık oluşturmak, gençleri spora teşvik etmek ve boş zamanlarını sporla değerlendirmelerini sağlamaktır. Ben bu vesileyle tüm Hakkâri halkını, yapacağımız bu etkinliğe davet ediyor, emeği gecen başta sayın valimiz Cüneyit Orhan Toprak'a teşekkür ve şükranlarımı sunar, il dışından katılım sağlayan tüm sporcularımıza da başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

(FT-ŞAK-Y)



22.08.2017 14:48:46 TSI

NNNN

