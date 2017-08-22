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Okullar eğitime hazırlanıyor

22 Ağustos 2017 Salı, 15:02
Okullar eğitime hazırlanıyor
Okullar eğitime hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yeni dönem eğitim-öğretim yılı için okullardaki eksiklikler gideriliyor.
Okulun dış cephe boyaları, okul içinde ki sınıfların boyaları ve tadilatlarının yapımı her okulda devam ederken Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya da okullarda incelemelerde bulunarak yapılan tadilatlar hakkında okul müdürlerinden bilgiler alıyor.
İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Atinkaya, "Çocuklarımız mutlu bir okul ortamında eğitim alırsa daha başarılı olurlar diye düşünüyoruz. Biz de onlara en iyi şartları sunmak için çalışıyoruz. Oyunlar oynadıkları okul bahçelerini de rengarenk boyadık. Yıl içerisinde okullarımızın birçok ihtiyacı ile birlikte tamir, tadilat ve yenileme ihtiyaçları belirlenmiş, bu ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan projeler, ihale süreçlerinin sonuçlanması ve akademik yılın tamamlanmasının ardından yapımları hemen başlamıştır. Çocuklarımıza yenilenmiş okullarında şimdiden başarılar diliyorum" dedi.
(AA-SLH-Y)

22.08.2017 15:04:40 TSI
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