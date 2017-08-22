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Kurban pazarlarında sinekle mücadele



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kurban pazarlarında karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama yapıyor.

Kurban Bayramı öncesinde kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde yerleşim alanlarına yakın bölgelerde kurbanlık satış alanları oluşturulurken, bu bölgelerde çevre sağlığını tehdit edecek unsurlara karşı Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri çalışmalarına ağırlık veriyor. Bu kapsamda 14 Veteriner Hekim, 10 Ziraat Mühendisi, 224 ilaçlama personeli, 90 ilaçlama aracı ve ilaçlama ekipmanlarıyla ile tüm kurban satış noktalarında ve benzeri karasinek üreme ihtimali olan noktalarda karasinek ve diğer haşerelere karşı aralıksız olarak ilaçlama yapılıyor.

Bulaşıcı zoonoz hastalıklarının (Bruselloz, Tüberküloz, Şarbon) özellikle Kurban Bayramı sonrasında artış gösterdiğine dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Barbaros Cihangir, hastalıkların hasta hayvan atıklarının kedi, köpek, kuş, haşereler vasıtasıyla insanlara bulaştığını bunun için hayvansal atıkların kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Hayvanlardan insanlara geçebilen bu çeşit hastalıklarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bayram sonrasında da devam edeceği belirtildi.

(MŞ)



22.08.2017 15:08:35 TSI

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