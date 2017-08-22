ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kurban pazarlarında sinekle mücadele

22 Ağustos 2017 Salı, 15:06
Kurban pazarlarında sinekle mücadele
Kurban pazarlarında sinekle mücadele

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kurban pazarlarında karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama yapıyor.
Kurban Bayramı öncesinde kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde yerleşim alanlarına yakın bölgelerde kurbanlık satış alanları oluşturulurken, bu bölgelerde çevre sağlığını tehdit edecek unsurlara karşı Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri çalışmalarına ağırlık veriyor. Bu kapsamda 14 Veteriner Hekim, 10 Ziraat Mühendisi, 224 ilaçlama personeli, 90 ilaçlama aracı ve ilaçlama ekipmanlarıyla ile tüm kurban satış noktalarında ve benzeri karasinek üreme ihtimali olan noktalarda karasinek ve diğer haşerelere karşı aralıksız olarak ilaçlama yapılıyor.
Bulaşıcı zoonoz hastalıklarının (Bruselloz, Tüberküloz, Şarbon) özellikle Kurban Bayramı sonrasında artış gösterdiğine dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Barbaros Cihangir, hastalıkların hasta hayvan atıklarının kedi, köpek, kuş, haşereler vasıtasıyla insanlara bulaştığını bunun için hayvansal atıkların kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Hayvanlardan insanlara geçebilen bu çeşit hastalıklarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bayram sonrasında da devam edeceği belirtildi.
(MŞ)

22.08.2017 15:08:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kurban Bayramı'nda et tüketimi uyarısı
YEREL

KURBAN BAYRAMI'NDA ET TÜKETİMİ UYARISI
İnegöl Belediyesi Kurban Bayramına hazır
YEREL

İNEGÖL BELEDİYESİ KURBAN BAYRAMINA HAZIR
Yenişehir'e büyükşehir desteği
YEREL

YENİŞEHİR'E BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ
BURULAŞ 86. İzmir Enternasyonel Fuarı'nda
YEREL

BURULAŞ 86. İZMİR ENTERNASYONEL FUARI'NDA
Tarihi çarşıların yönetimine düzenleme geliyor
YEREL

TARİHİ ÇARŞILARIN YÖNETİMİNE DÜZENLEME GELİYOR
Osmangazi'de bozuk yol kalmayacak
YEREL

OSMANGAZİ'DE BOZUK YOL KALMAYACAK
Karacabey Belediyesi'nden müteahhitlere kolaylık
YEREL

KARACABEY BELEDİYESİ'NDEN MÜTEAHHİTLERE KOLAYLIK
Gemlik heyeti Yunanistan'da
YEREL

GEMLİK HEYETİ YUNANİSTAN'DA
Hatem Okulları'ndan belediye personeline yüzde 50 indirim
YEREL

HATEM OKULLARI'NDAN BELEDİYE PERSONELİNE YÜZDE 50 İNDİRİM
Yenişehir Emniyet Müdürü Albayrak terfi etti
YEREL

YENİŞEHİR EMNİYET MÜDÜRÜ ALBAYRAK TERFİ ETTİ
Karacabey Emniyet Müdürü Günal tayin oldu
YEREL

KARACABEY EMNİYET MÜDÜRÜ GÜNAL TAYİN OLDU
Engellilerin &quot;mavi&quot; ve &quot;yeşil&quot; keyfi
YEREL

ENGELLİLERİN "MAVİ" VE "YEŞİL" KEYFİ
İnegöl Belediyesi'nden başkent gezisi
YEREL

İNEGÖL BELEDİYESİ'NDEN BAŞKENT GEZİSİ
Osmangazililer destanın yazıldığı toprakları gezdi
YEREL

OSMANGAZİLİLER DESTANIN YAZILDIĞI TOPRAKLARI GEZDİ
Bursa'da pazar günü 30 mahalle susuz kalacak
YEREL

BURSA'DA PAZAR GÜNÜ 30 MAHALLE SUSUZ KALACAK
İznik'te Kafkas rüzgarı
YEREL

İZNİK'TE KAFKAS RÜZGARI
Kurbanlıklar denetimden geçti
YEREL

KURBANLIKLAR DENETİMDEN GEÇTİ
&quot;Sevgi izi&quot; projesine destek büyüyor
YEREL

"SEVGİ İZİ" PROJESİNE DESTEK BÜYÜYOR
Uludağ Üniversitesi'nden yaşam mucizesi probiyotik yoğurt
YEREL

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'NDEN YAŞAM MUCİZESİ PROBİYOTİK YOĞURT
Dündar'dan genç kıza akülü araç
YEREL

DÜNDAR'DAN GENÇ KIZA AKÜLÜ ARAÇ