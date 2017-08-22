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Hacı adayları dualar ile uğurlandı



(Fotoğraflı)



Murat Akgül

MARDİN (İHA) - Hac döneminin başlaması nedeniyle hacca gitmeye hak kazanan Mardinli hacı adayları kutsal topraklara gitmeye başladı.

Mardin'den de 3 ayrı kafileyle yaklaşık 800 hacı adayı hac için hareket ediyor. İlk kafile ise düzenlenen uğurlama töreni ile kutsal topraklara yollandı. "Mardinmasa" ekiplerinin hacı adaylarına karşılamasıyla başlanan uğurlamaya Mardin Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın yanı sıra AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve protokol üyeleri de katıldı. İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu dualar eşliğinde kutsal topraklara hareket eden hacı adayları ülkenin huzur ve kardeşlik ortamı ve barışı için dua edeceklerini söyledi.



"Güzel bir şekilde uğurladık"

İlk hacı kafilesini göndermiş olmanın heyecanın yaşıyoruz diyen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "İlk kafilemizde 170 hacı adayımızı uğurladık. Diğer kafilelerimiz ile birlikte toplamda yaklaşık 800 hacımızı kutsal topraklara uğurluyoruz. İlk kafilemizde Şırnak ilimizden de hacılarımızı yolladık. Valilik olarak İl Müftülüğümüz aracılığıyla organizasyonumuzu yaptık. Ayrıca Mardin Büyükşehir Belediyesi 'Mardinmasa' birimimizle de hacı adaylarımızın yanında olduk. Belediye olarak yoksulun yanındayız, esnafımızın yanındayız, engellimizin yanındayız, gençlerimizin yanındayız, kadınlarımızın yanındayız, askere giden evlatlarımızın yanındayız ve yeni doğan çocuklarımızın da yanındayız. Kısacası ilimizde tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Aynı zamanda hacı adaylarımızın da bu güzel günlerinde yanındayız. Onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için başarılı bir organizasyon düzenledik" dedi.



"Dualarını istedik"

Hacı adaylarının duaların istediklerini söyleyen Yaman, "Hacı adaylarımızın dualarının önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hacı adaylarımızdan isteklerimiz oldu. Onlardan Sayın Cumhurbaşkanımız için, memleketimizin huzuru için ve bölgemizin huzuru için dua istedik. Haclarının hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

(MA-MP-Y)



22.08.2017 15:14:36 TSI

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