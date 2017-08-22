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TÜGVA Siverek'in yaz okullarında eğitim sürüyor

22 Ağustos 2017 Salı, 15:31
TÜGVA Siverek'in yaz okullarında eğitim sürüyor
TÜGVA Siverek'in yaz okullarında eğitim sürüyor

(Fotoğraflı)

Cuma Sarı
ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siverek Temsilciliğince sosyal sorumluluk projesi kapsamında açılan yaz okullarındaki kurslarda öğrencilere verilen temel dini eğitim konularının yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetlere de yer veriliyor.
Türkiye genelinde gençlik çalışmalarıyla önemli işlere imza atan TÜGVA, birçok ilde olduğu gibi Siverek'te de ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlemiş olduğu yaz okulu programıyla öğrencilerin keyifli bir tatil geçirmelerine yardımcı oluyor.
TÜGVA Siverek ilçe temsilcisi Mahmut Bahçivan Ortaokul yaz okulu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yaz tatili nedeniyle öğrencilerin verimli bir tatil geçirebilmeleri amacıyla 17 Temmuz tarihinde başlatmış olduğumuz TÜGVA Ortaokul yaz okulumuzda öğrencilerin sosyal kültürel ve manevi yönden gelişmelerine katkıda bulunmaya çalıştık. Yaz okulumuz kapsamında öğrencilerimize Kuran-ı Kerim eğitimi, değerler eğitimi gibi manevi yönden gelişmelerine katkıda bulunacak eğitimler verirken, futbol, tenis, satranç, mangala ve zeka oyunlarıyla sosyal yönden gelişmelerine katkıda bulunduk. Manevi ve sosyal yönden öğrencilerimize katkıda bulunurken, kültürel olarak gelişmelerine katkıda bulunmak için gezi ve kültürel faaliyetlerimizle motivasyonları yüksek tutacak programlar yapmaya çalıştık. TÜGVA olarak gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaya devam edeceğimiz gibi bir sonraki dönemde açacağımız yaz okulumuzda daha kapsamlı çalışmalar yapacağız."
TÜGVA yaz okulunda keyifli zamanlar geçirdiklerini söyleyen öğrencilerden Talha Eren İrik, "Bir yandan eğlenirken bir yandan eğitim alıyoruz. Öğretmenlerimiz ile sportif faaliyetlerde bulunuyoruz. Faaliyetlerde bize emek veren başta Mahmut beye ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

22.08.2017 15:34:12 TSI
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